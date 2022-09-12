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Українські військові на Харківщині Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance
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ЗСУ звільнили за добу понад 20 населених пунктів - генштаб

Олександр Куницький
3 год. тому

Українським військам вдалося 11 вересня звільнити понад 20 населених пунктів. У ході відступу російські солдати спішно кидають свої позиції та тікають, повідомили у Генштабі ЗСУ.

https://www.dw.com/uk/ukraina-za-dobu-zvilnila-ponad-20-naselenih-punktiv-genstab-zsu/a-63088731

Збройним силам України (ЗСУ) за минулу добу вдалось звільнити понад 20 населених пунктів. Про це у понеділок, 12 вересня, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

"Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

У генштабі стверджують, що в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. "За минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів", - ідеться у повідомленні.

Також у генштабі кажуть про значні втрати російської армії на Херсонському напрямку: "810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85 відсотків особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій".

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Зеленський: Ворог - у паніці

Напередодні головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині військові просуваються не лише у південному та східному напрямках, але й на північ, у бік державного кордону з Росією. За його словами, всього з початку вересня вдалося деокупувати понад три тисячі квадратних кілометрів території України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ просуваються на всіх напрямках - півночі, півдні та сході країни. "Світ у захваті. Ворог - у паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас", - сказав він, звертаючись до військових ввечері 11 вересня.

За словами Зеленського, за 200 днів повномасштабної війни, українські військові вже знищили більше двох тисяч російських танків, 4,5тисячі бойових броньованих машин, понад тисячу артилерійських систем, 250 літаків, 200 гелікоптерів, майже тисячу безпілотників, 15 кораблів і катерів, тисячі одиниць іншої техніки, а також звільнили сотні міст і сіл.

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