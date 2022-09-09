Херсон: Битва за ворота до Криму розпочалася

Херсонська область України була окупована у перші дні вторгнення РФ. Київ повідомляє про успіхи контрнаступу у стратегічно важливому регіоні, але він обіцяє бути довгим.

Все почалося з дірок у проїжджій частині. На опублікованих у ЗМІ та соцмережах відео було видно сліди влучень ракет 19 липня по Антонівському мосту - найбільшому і найважливішому в окупованому Росією Херсоні. Українська армія тоді застосувала високоточні американські ракетні системи залпового вогню HIMARS. З того часу міст завдовжки 1366 метрів продовжують обстрілювати, ускладнюючи забезпечення постачання російських військ на правому березі Дніпра. Той та інші обстріли були підготовкою контрнаступу ЗСУ, який розпочався наприкінці серпня.

Удари по інших мостах у регіоні, а також складах з боєприпасами армії РФ продовжуються. На початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення кількох населених пунктів. Битва за Херсон, на думку оглядачів, може стати одним з головних боїв осені.

Прісна вода для Криму

Уся Херсонська область була повністю захоплена РФ у перші дні після вторгнення. Військовий опір був незначним. Херсон, в якому раніше проживали близько 280 тисяч осіб, був окупований на початку березня. Є багато кадрів, як місцеві жителі, серед яких і російськомовні, з українськими прапорами протестують проти російських військ. Жоден інший регіон України не був окупований так швидко. Як саме це сталося - досі не ясно. Це питання залишається одним із найболючіших для української влади.

Протести українців проти окупації Херсона, 5 березня 2022 року Фото: Yanis Obarchuk

За розмірами Херсонська область (близько 28 500 квадратних кілометрів) можна порівняти з Бельгією. Цей степовий регіон - найстратегічніший на півдні України, оскільки має вихід до двох морів - Азовського та Чорного. Ще більш важливим є те, що через Херсонську область проходить єдиний наземний шлях до Криму. Це ворота на анексований РФ у 2014 півострів. І ці ворота під час нападу були загалом відчиненими. Мости, які б могли зупинити просування російських військ, не були підірвані. Великі російські з'єднання змогли з Криму просунутися на сотні кілометрів на північ.

Однією з найважливіших цілей Росії, схоже, був Північно-Кримський канал, який бере початок біля Нової Каховки та закінчується у Керчі. Цим каналом з радянських часів на півострів, що страждає від нестачі води, подавалася прісна вода з Дніпра. Після анексії Україна перекрила канал, що спричинило проблеми у сільському господарстві півострова.

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Пересохле сховище води в Криму біля Сімферополя, 2020 року Фото: Alexei Pavlishak/TASS/picture alliance

Російські війська підірвали збудовану у 2014 дамбу і знову пустили воду. Водночас, окупувавши Херсон та інші міста у нижній течії Дніпра, Росія змогла перерізати Україні важливу водну артерію на шляху до Чорного моря.

Столиця кавунів

Херсон відомий насамперед своїм суднобудуванням. Місто в гирлі Дніпра отримало сучасну назву наприкінці 18 століття в Російській імперії на честь Херсонеса - давньогрецького поселення в Криму. У Херсоні розташований найстаріший чорноморський порт України. Тут зводилися перші бойові кораблі російського Чорноморського флоту. У радянські часи Херсон спеціалізувався на цивільному кораблебудуванні, у тому числі на танкерах. У лютому 2022 року, за кілька днів до вторгнення РФ, херсонська верф підписала контракт на будівництво чотирьох суховантажів для Нідерландів.

Коли українці говорять про Херсон, то більшість згадує не лише про кораблі, а й про кавуни та помідори. Херсонські кавуни вважаються легендарними. Щороку із серпня українські магазини були завалені цими гігантськими солодкими ягодами, якими вважаються кавуни. Але не цього року. У соціальних мережах знімки українських солдатів з херсонськими кавунами в руках стали символом визволення.

Херсонські кавуни біля адмінкордону з Кримом, 2016 року Фото: DW/L. Grischko

Вся Херсонська область відома своїми овочами та фруктами. Загальна площа сільськогосподарських земель тут найбільша в Україні - близько двох мільйонів гектарів, це вдвічі більше, ніж у Нідерландах. Не дивно, що саме там, у місті Каховка, 1993 року було створено перше в Україні власне виробництво кетчупу. Компанія "Чумак" вважається однією із історій успіху незалежної України. На своєму сайті засноване двома шведами підприємство з гордістю пише, що має найбільше поле огірків у Європі. Каховка була окупована російськими військами першого дня вторгнення. "Чумак", зараз другий на українському ринку, зупинив виробництво та переніс головний офіс до Києва.

Не швидке звільнення

Через близькість до Криму оглядачі в Україні та Заході вважають, що Росія вестиме жорсткі бої за Херсонську область і особливо за Північно-Кримський канал. На їхню думку, битва буде довгою, Україна навряд чи ризикне вдатися до фронтальної атаки - для цього у Києва недостатньо сил.

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Натомість, як вважають оглядачі, ЗСУ розраховують поступово змусити росіян піти. Крім кількох відвойованих сіл, Україна записала на свій рахунок ще один успіх: так званий "референдум" про приєднання до РФ за кримським сценарієм відкладено.

"Генштаб ЗСУ добре підготувався" - експерти про контрнаступ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video