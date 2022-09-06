В умовах окупації: що відомо про роботу Каховської ГЕС?

Як працює Каховська ГЕС в умовах російської окупації та обстрілів? Чи є загроза пошкодження греблі через бойові дії та екологічної катастрофи на Херсонщині? Про це DW розпитала головного інженера ПрАТ "Укргідроенерго".

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) є не єдиним об'єктом критичної інфрастурктури, до якого прикута пильна увага через воєнні дії РФ в Україні. У перший же день повномасштабного вторгнення Росія окупувала і утримує під своїм контролем інший важливий енергооб'єкт України - Каховську гідроелектростанцію (ГЕС). Вона розташована у Херсонській області і поєднує мостовим переходом через греблю ГЕС правий та лівий береги Дніпра. Саме цей міст зазнає обстрілів. 5 вересня генштаб збройних сил України повідомив, що російські загарбники відключили Каховську ГЕС, знеструмивши частину територій Херсонської та Запорізької областей.

Про те, як в умовах окупації працює Каховська ГЕС і чи досі вона генерує електроенергію в українську об’єднану енергомережу, DW поговорила з Вадимом Рассовським - головним інженером ПрАТ "Укргідроенерго", найбільшої гідрогенеруючої компанії України, до складу якої входить і Каховська ГЕС.

DW: Пане Рассовський, яка ситуація зараз на Каховській ГЕС? Чи вдалося її знову підключити в українську мережу, адже напередодні вона була відключена?

Вадим Рассовський: Каховська ГЕС зараз працює в енергомережі. У регіоні періодично йдуть бойові дії і відбувається відключення ГЕС. Враховуючи те, що оперативний персонал цілодобово працює там, то станція оперативно була під’єднана до мережі і продовжує працювати по графіку.

Головний інженер ПрАТ "Укргідроенрго" Вадим Рассовський Фото: Ukrhydroenergo

Якою є встановлена потужність Каховської ГЕС? І з якою потужністю вона працює зараз? Чи генерує електроенергію саме в українську енергомережу?

З шести агрегатів наразі функціонують чотири, тобто 2/3 встановленої потужності. Один з агрегатів знаходиться на реконструкції, а ще один - на капітальному ремонті. Кожен агрегат має потужність 56 МВт. Станція з'єднана двома лініями зв'язку з об'єднаною мережею. Одна лінія зв'язку зв’язана з Новокаховською підстанцією, яка перебуває під контролем російських окупантів, тож оперативного диспетчерського зв'язку з персоналом там немає. Була інформація, що окупанти намагалися з'єднати Новокаховську підстанцію з Кримом, але вона не підтверджена. Навантаження ми даємо в мережу, але як далі розподіляється наша вироблена електроенергія, то це не наша зона відповідальності. Експлуатує цю підстанцію НЕК "Укренерго".

Каховська ГЕС була окупована у перший день повномасштабного російського вторгнення. Як станція працює в умовах російської окупації?

Основний персонал, який потрібен для забезпечення надійної роботи станції, присутній. Йому організований допуск на станцію. Раз на добу ми проводимо зміну нашого чергового персоналу і людей. Прямий диспетчерський зв'язок зі станцією зараз відсутній, але ми два рази на добу зв'язуємося з персоналом, погоджуємо режими роботи, встановлюємо добове навантаження, яке вони мають ще погодити з окупантами.

З цими ж окупантами домовлено, що експлуатаційний персонал дістається на роботу водним транспортом, оскільки міст через шлюз зараз зруйнований, і з Нової Каховки на станцію не потрапити. Люди раз на добу катером туди приїжджають. Ремонтний персонал два рази на тиждень виконує дрібні роботи, які пов'язані з експлуатацією ГЕС. Серйозний ремонт із заміни запчастин зараз не проводиться. Керівник ГЕС та головний інженер за погодженням з "Укргідроенерго" були змушені виїхати на підконтрольну територію. Вони трималися там до останнього, але коли почався тиск окупантів щодо співпраці і того, що вони змушені підписувати якісь папери, то їм довелося евакуюватися.

Персонал Каховської ГЕС працює під наглядом російських військових Фото: AP/dpa/picture alliance

Наскільки надійною є споруда Каховської ГЕС? Це питання постає після пошкодження мостових переходів...

З точки зору надійності споруди, впливу на навколишнє середовище, то якщо на самій станції не буде активних бойових дій, які можуть призвести до руйнувань, то все нормально. Якщо станція буде зупинена через пошкодження лінії живлення чи ще чогось, то якоїсь шкоди, яка б призвела до катастрофи, не буде. Просто поступово буде наповнюватися водосховище, а потім переливом через водозливну греблю ми керовано скидатимемо надлишок води. У такому режимі не буде ні прориву дамби, ні обміління. Й у такому стані ГЕС може знаходитися необмежено довго. Якщо ми від'єднанні від мережі, то задача станції - забезпечити власні потреби для експлуатації станції.

Чи є ймовірність пошкодження внаслідок активних бойових дій якихось критично важливих частин Каховської ГЕС? Чи витримає ця споруда потужні удари? Чи прораховували ви ці ризики?

Станція будувалася у 1952-1956 роках. Вона розрахована витримати навіть найбільші навантаження. Зараз на території станції бойових дій не ведеться. На станції пошкоджені мостові споруди, які опираються на саму споруду, але їхнє пошкодження не шкодить роботі станції. Зрозуміло, що якщо щось "прилетить" у будівлю, то на цей випадок у нас розроблений сценарій, як діяти. Коли активні бойові дії наближатимуться до ГЕС, то обладнання станції буде законсервоване. Це означає, що всі агрегати будуть відключені, зняті з мережі, відключений тиск, напрямні апарати будуть закриті. Якісь руйнації гідромеханічного обладнання можуть бути, але це не катастрофа, вода просто зливатиметься, але щоб була пошкоджена сама споруда, то це малоймовірно, приблизно дорівнює нулю.

За вашими даними, російські військові чи їхні представники втручаються у роботу Каховської ГЕС?

Російські солдати цілодобово перебувають на станції. Два рази на Каховську ГЕС приїжджали представники "Росгидро", але станом на зараз вони у виробничий процес не втручаються. Вони випитували у персоналу загальні питання. Режим роботи ми встановлюємо відповідно до наших потреб.

Чи проводяться на станції підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду?

Усі інші ГЕС ми готуємо до зими, а Каховську лише підтримуємо в експлуатаційному стані.