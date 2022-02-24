На Каховську ГЕС зайшли невідомі озброєні люди - міненергетики України

Усі атомні електростанції України - Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - станом на другу половину дня в четвер, 24 лютого, працюють у штатному режимі. Про це повідомило на Facebook міністерство енергетики України.

"Виконання виробничої програми і, відповідно, виробіток електроенергії – стабільні, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, радіаційний, протипожежний та екологічний стан АЕС і прилеглих до них територій не змінювався й перебуває в межах норм.

Невідомі зі зброєю на Каховській ГЕС

Тим часом на територію Каховської гідроелектростанції о 11:28 зайшли невідомо озброєні особи. На греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків, повідомили в міністерстві.

На Трипільській ТЕС пролунав вибух. За даними міненергетики, станція працює.

На багатьох об’єктах відновлюваної енергетики зменшили навантаження.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції проти України. Російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну. В Україні оголошено воєнний стан.