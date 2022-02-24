 На Каховську ГЕС зайшли невідомі озброєні люди - міненергетики України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Каховську ГЕС зайшли невідомі озброєні люди - міненергетики України

Усі АЕС України 24 лютого працюють у штатному режимі, повідомило міністерство енергетики України. На Каховську ГЕС зайшли невідомі обзроєні люди. Повідомляється про танки без розпізнавальних знаків на греблі ГЕС.

Хмельницька АЕС, за даними міненергетики, працює у штатному режимі

Хмельницька АЕС, за даними міненергетики, працює у штатному режимі

Усі атомні електростанції України - Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - станом на другу половину дня в четвер, 24 лютого, працюють у штатному режимі. Про це повідомило на Facebook міністерство енергетики України.

"Виконання виробничої програми і, відповідно, виробіток електроенергії – стабільні, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, радіаційний, протипожежний та екологічний стан АЕС і прилеглих до них територій не змінювався й перебуває в межах норм.

Невідомі зі зброєю на Каховській ГЕС

Тим часом на територію Каховської гідроелектростанції о 11:28 зайшли невідомо озброєні особи. На греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків, повідомили в міністерстві.

На Трипільській ТЕС пролунав вибух. За даними міненергетики, станція працює.

На багатьох об’єктах відновлюваної енергетики зменшили навантаження.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції проти України. Російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну. В Україні оголошено воєнний стан.

Реклама

Докладно

Удар російських військ по військово-повітряній базі поблизу Маріуполя, ранок 24 лютого

Експерт: Потрібні сильні санкції щодо РФ за напад на Україну

Міжнародна спільнота має відповісти на напад Росії на Україну "сильними санкціями", переконаний Вільфрід Їльґе.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  