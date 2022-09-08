  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Українські військові в Харківській області
Українські військові в Харківській областіФото: kyodo/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німецький експерт: Україна перехопила ініціативу у війні

Данило Білик
50 хв. тому

Україна заявила про просування вглиб окупованої території Харківщини. При цьому триває наступ у Херсонській області. Про шанси Києва та проблеми Москви DW поговорила з німецьким військовим експертом Андреасом Шрайбером.

https://www.dw.com/uk/nimeckij-vijskovij-analitik-ukraina-perehopila-iniciativu-u-vijni-z-rf/a-63058300

DW: Українська сторона повідомила про військові успіхи в Харківській області. Натомість останнім часом очікували радше успіхів на південному фронті навколо Херсона. Чи став такий поворот для вас сюрпризом?

Андреас Шрайбер: Дійсно, останні події на півночі - це сюрприз, зокрема, і для нас. Але лише частково, адже загалом було зрозуміло, що український наступ може розвинутися лише на двох напрямках - з одного боку, на півдні, де він уже розпочався, з іншого - на півночі. Бо в окупованому Донбасі, який РФ сильно укріпила, це радше неможливо. Зараз наступ розпочався, і ми його фіксуємо. Схоже, що Україні вдалося просунутися на контрольовану Росією територію на відстань до 10 кілометрів. Це дуже багато, якщо врахувати, що на Донбасі росіяни часом багато днів і тижнів витрачають на те, аби пробитися на кількасот метрів. Зрештою, на мою думку, мета цього - приховати нинішні наміри України.

Чи очікуєте ви прориву в українському наступі, приміром, повного звільнення Харківщини?

Поки що не можна достеменно передбачити, наскільки цей успіх закріпиться і продовжиться. Бо ми не знаємо, на яку, власне, територію спрямований український наступ - на південь чи на північ. Крім того, буде видно, як розвиватимуться тактичні дії України. Ми вже зараз бачимо, що деякі населені пункти з російськими військовими просто були залишені без уваги і не захоплені, а натомість мета полягає в тому, аби просунутися якомога далі вглиб. Це не лише непросте тактичне, але також і логістичне завдання. Іншими словами, поки невідомо, чи достатньо в українців логістичних сил, аби забезпечувати необхідним солдатів уздовж нових ліній.

Читайте також: Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти про війну

Андреас Шрайбер, військовий експерт GIDS
Андреас Шрайбер, військовий експерт GIDSФото: Christian Gelhausen/Führungsakademie der Bundeswehr

Тобто у населених пунктах, повз які проходять українські військові під час наступу, досі залишаються російські солдати?

За моєю інформацією, саме так і є. При цьому йдеться, судячи з усього, про бійців Росгвардії з відносно низькою бойовою силою, які, по суті, не мають жодних можливостей активно втрутитися в ситуацію, натомість за ними потрібно лише стежити та в якийсь момент, у крайньому разі, взяти в полон. Я не думаю, що ці бойові одиниці здатні на самостійні військові операції, вони не можуть завадити українському контрнаступу в цьому регіоні.

Чи можна казати, що військова ініціатива в цій війні перебуває на даний момент на українському боці?

Дійсно, скидається на те, що Україна зараз перейняла на себе військову ініціативу. Це не є щось, що з'являється за кілька годин чи днів. Натомість ми бачимо, як дають результат зусилля, які ми спостерігаємо вже понад тиждень, а якщо врахувати підготовку артилерії на півдні, то два-три тижні. Ми доходимо таких висновків, бо бачимо, що частина російських військ була виведена з півночі України та перебуває на шляху на південь, однак іще туди не дісталася. І водночас починається український наступ на півночі. Іншими словами, Україна провернула трюк. А це можливо лише тоді, коли ініціатива в твоїх руках. Адже йдеться про порушення балансу російських військ без нападу чи знищення, адже вони ще не дісталися півдня і більше не дієві на півночі.

Чи можна розраховувати на якусь відповідь, на акт помсти з боку Росії?

Я не думаю, що у Росії зараз є багато що протиставити цим українським зусиллям. Адже я вважаю, що момент українського контрнаступу, наступу на суші було обрано абсолютно свідомо. А саме з розрахунку на те, що російські війська вже настільки виснажені, що не здатні до самостійних наступальних дій чи безперервної оборони, а також не мають необхідних резервів. Крім того, можна було побачити, що наступ як на півдні, так і на півночі був спрямований передусім проти найслабших частин російських військ, передусім бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які воюють далеко від своєї батьківщини, а тепер - на півночі - і проти бійців Росгвардії, які взагалі-то використовуються лише для підтримки та які не можна порівнювати з важкою піхотою, адже вони не мають тих самих здібностей.

Чи свідчить це про проблеми Росії з поповненням власних ресурсів?

Я думаю, що Росія дедалі більше має проблеми з поповненням кадрових резервів взагалі. І зараз ці проблеми стали просто величезними. Ми спостерігаємо це протягом останніх близько трьох місяців: що спершу були задіяні найманці "групи Вагнера", а близько двох місяців тому розпочалися зусилля із залучення бійців у суб'єктах Російської Федерації. І всі вони не мають особливо великого успіху - попри величезні фінансові заохочення, які їм пропонують.

Адже такий завербований боєць може заробити за місяць разом із початковою премією і стартовою зарплатою більше, ніж регулярний солдат російської армії заробляє за рік. Заплановані батальйони і полки не можуть бути створені, у кращому разі йдеться хіба що про посилені роти. Крім того, Росія має проблему з військовою підготовкою. Адже починаючи з третього-четвертого місяця війни на фронт було кинуто багато офіцерів та військових інструкторів. Тож зараз цього персоналу не вистачає, і ви можете собі лише уявити якість нашвидкуруч сколочених військових частин, які були підготовлені, можливо, малоосвіченим персоналом, які зараз в екстреному порядку кидають на якусь ділянку фронту, де зараз найбільше потрібне підкріплення.

В Україні Німеччині часто закидають недостатню військову підтримку. Чи є такі закиди, на вашу думку, справедливими?

Загалом Україна надалі залежить від поставок військової техніки з Заходу. Німеччина від початку надала дуже багато, і будуть нові поставки. Тут я хочу передусім звернути увагу на протиповітряну техніку, і йдеться не лише про зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард", але й про протиповітряну систему IRIS-T, яка є однією з найсучасніших у світі. Щойно ці системи надійдуть у розпорядження України, українці, по суті, не дадуть росіянам робити жодних дій у повітрі на обраних ділянках фронту. А такі дії - передумова будь-якого успішного наступу на суші. Тож я думаю, що робиться дуже-дуже багато і що в координації з іншими партнерами Україна отримує здоровий мікс із різних країн.

Андреас Шрайбер (Andreas Schreiber) - військовий аналітик Німецького інституту оборонних і стратегічних досліджень (GIDS), який є дослідницькою установою німецького Бундесверу.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Реактивна система залпового вогню HIMARS

ЗСУ вразили понад 400 цілей РФ за допомогою HIMARS - Міллі

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військові в Харківській області

Німецький експерт: Україна перехопила ініціативу у війні

Німецький експерт: Україна перехопила ініціативу у війні

Конфлікти
50 хв. тому
Як позначилися санкції Заходу на економіці Росії?

Як позначилися санкції Заходу на економіці РФ?

Як позначилися санкції Заходу на економіці РФ?

Економіка
4 год. тому
external

Що у новій допомозі США?

Що у новій допомозі США?

Політика
4 год. тому
00:58 хв.
Українські фермери хочуть сіяти більше олійних культур

Українські фермери переорієнтовують агровиробництво

Українські фермери переорієнтовують агровиробництво

Економіка
11 год. тому
Для Німеччини почалося життя після "Газпрому"

Для ФРН почалося життя після "Газпрому". Як це буде?

Для ФРН почалося життя після "Газпрому". Як це буде?

Економіка
7 вересня 2022 р.
Українська столиця не вперше опиняється в полоні хмар смогу

В Україні регулярно горять торфовища, а як у Німеччині?

В Україні регулярно горять торфовища, а як у Німеччині?

Природа й екологія
7 вересня 2022 р.
На головну сторінку