Контрнаступ: ЗСУ на Харківщині просунулися на 20 км - ISW

Український контрнаступ у Херсонській області змусив російські війська перемістити увагу на південь. Це дало змогу ЗСУ розпочати дуже ефективні контратаки на Харківщині, кажуть аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили України (ЗСУ), скориставшись передислокацією російських сил на південний напрямок, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму, та просунулися щонайменше на 20 кілометрів, відвоювавши 400 квадратних кілометрів землі в Харківській області. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Операції України, які тривають у Херсонській області, змусили російські війська перемістити свою увагу на південь, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюму. Ймовірно, українські війська використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися як мінімум на 20 кілометрів на контрольовану Росією територію на сході Харківської області", - пишуть аналітики.

В ISW сумніваються, що контрнаступ ЗСУ на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області. "Українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, обладнання та загальної оперативної концентрації, щоби розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області".

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Ймовірний наступ ЗСУ в районі Балаклії

Про "хороші новини з Харківщини" напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. "Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань", - сказав він у вечірньому відеозверненні 7 вересня.

Повідомлення про наступальну операцію українських сил почали активно надходити 6 вересня від російських військових блогерів і окупантів у соціальних мережах. Зокрема, вони повідомляли, що ЗСУ пішли в атаку на Балаклію, щоби дістатися через неї до Ізюму. За їхніми даними, українські військові відбили селище Вербівка, яке знаходиться на північний захід від Балаклії.

На сайті Балаклійської міської ради 7 вересня з'явилося повідомлення, в якому місцевих жителів просили не поширювати інформацію про переміщення українських військових і чекати офіційного підтвердження про звільнення деяких населених пунктів Харківської області.

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