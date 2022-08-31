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Український військовий на півдні
Український військовий на півдніФото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

ЗСУ вдається просуватися на півдні - британська розвідка

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За даними розвідки Великобританії, українським військовим вдалося місцями посунути лінію фронту на півдні.

https://www.dw.com/uk/zsu-vdaetsa-prosuvatisa-na-pivdni-ukraini-britanska-rozvidka/a-62979146

Збройним силам України від початку контрнаступу на півдні вдалося просунутися на деяких ділянках фронту, повідомляється у зведенні військової розвідки Великобританії в середу, 31 серпня.

"Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись відносно слабкою російською обороною. РФ зараз, імовірно, спробує закрити прогалини за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріше за все, будуть деякі зі східного угруповання військ", - ідеться в огляді.

За даними британських розвідників, Росія далі шукає варіанти підкріплення для своїх сил, кинутих проти України. Швидше за все, в Україну спрямують "добровольчі батальйони" новоствореного 3-го армійського корпусу, які 24 серпня вирушили зі своєї бази під Москвою. Як зазначають в розвідці, оперативна ефективність цих підрозділів невідома. 3-му армійському корпусу, ймовірно, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку, йдеться в звіті.

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Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті назвав український контрнаступ злагодженим процесом, який потребує певного часу. Аналітики вважають, що Кремль використає останній факт, а також стриманість української сторони в офіційних коментарях, для підриву в інформаційному просторі віри в перспективність операції ЗСУ.

Днем раніше в ISW зазначали, що Росія робить зневажливі заяви про нібито обмежені та невдалі спроби українського контрнаступу, намагаючись зберегти видимість військових успіхів в Україні. Водночас низка західних ЗМІ вже заявила про успішне звільнення ЗСУ чотирьох сіл на Херсонщині.

Українське командування навмисно офіційно не підтверджує і не спростовує ці твердження. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що жодні конкретні плани української армії наразі не розголошуватимуться. "Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину (...) Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так - на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону", - сказав він у відеозверненні 29 серпня.

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