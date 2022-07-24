ЗСУ послідовно просуваються на Херсонщині - Зеленський

Збройні сили України (ЗСУ) послідовно просуваються на Херсонщині, наголосив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 150-го дня війни пізно ввечері 23 липня.

"Окупанти намагалися там закріпитись. Їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм? ЗСУ крок за кроком просуваються в області", - сказав він.

Тим часом американський Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному аналітичному звіті зазначає, що ЗСУ готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. Аналітики зазначають, що відкрита інформація про хід та темпи контрнаступу буде обмеженою та надходитиме з затримкою.

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Результати контрнаступу будуть в серпні - розвідка

Наприкінці червня начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов казав, що контрнаступ на Херсонщині буде складним, але можливим, а результати зусиль українських військових на цьому напрямку стануть помітні з серпня.

"З серпня слід очікувати видимих результатів військової діяльності від України. Просто почекайте трохи, і подивимося, що це принесе", - сказав Буданов в інтерв'ю агенції Reuters, говорячи про перспективи контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.

Він також зазначив, що успіхи ЗСУ в звільненні регіону від окупації залежатимуть, в тому числі, від допомоги іноземних партнерів в оснащенні українських військових.

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