Росіяни покинули свої позиції у трьох областях - генштаб ЗСУ

200-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 11 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 11 вересня (час київський).

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На Харківщині ЗСУ звільнили вже щонайменше 40 населених пунктів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю українському виданню Думка, опублікованому 11 вересня. "На сьогоднішній час ми можемо говорити десь приблизно про 40, але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває", -сказав він.

++20.15++

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли поблизу Запорізької АЕС розпочато консультації щодо термінової необхідності створення зони ядерної безпеки та охорони біля ЗАЕС.

Він привітав останні повідомлення про відновлення резервної лінії 330 кіловольт (кВ), яка з'єднує ЗАЕС з українською енергомережею, забезпечуючи станцію зовнішньою електроенергією. Вона необхідна для охолодження реакторів та інших важливих функцій безпеки. "Однак я як і раніше серйозно стурбований ситуацією на станції, яка залишається в небезпеці, поки тривають обстріли" - наголосив Гроссі.

Читайте докладніше: Макрон закликав Путіна вивести війська з ЗАЕС

++20.08++

Безпека Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) знаходиться під загрозою через її окупацію російськими військами, вважає президент Франції Еммануель Макрон. Зважаючи на це, під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Макрон попросив його вивести війська з ЗАЕС і дотримуватися рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо її безпеки, повідомляє Reuters.

Макрон буде підтримувати зв'язок з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і найближчими днями знову поговорить з Путіним, щоб досягти угоди щодо гарантування безпеки на ЗАЕС.

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++19.40++

У результаті успішного контрнаступу української армії російські війська покидають свої позиції та "тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації", заявляє у вечірньому зведенні генеральний штаб ЗСУ.

За даними української сторони, близько 150 російських військових виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області "на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях". Також повідомляють про те, що росіяни залишили позиції в місті Сватове Луганської області. "Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз" 20 броньованих машинах "Тигр" та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів". "В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах", - також повідомили в ЗСУ, не уточнюючи назв.

Звільнення населених пунктів від російської армії триває, наголошують в генштабі.

++18.30++

Португалія відмовляє росіянам у "золотих візах"

Португалія з початку російського вторгнення в Україну відхилила всі десять заявок від громадян РФ на отримання так званих "золотих віз", повідомляє видання Publico з посиланням на Службу у справах іноземців та прикордонників Португалії (SEF) у неділю, 11 вересня.

Програма, що діє з 2012 року, дозволяє оформити посвідку на проживання у Португалії в обмін на інвестиції у розмірі від 250 тисяч євро. З початку дії програми громадянам Росії видали понад 430 "золотих віз".

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++18.16++

Збройні Сили України продовжують бої за Ізюм і Лиман Харківської області, а після їхнього звільнення - розпочнуть деокупацію Луганської області. "Це буде як раз та от риска, коли почнеться великий контрнаступ вже на Луганщині і деокупація населених пунктів Луганської області", - заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відео, оприлюдненому в соцмережах.

За його словами, звільнення регіону почнеться з міст Сватово, Кремінна та Рубіжне, які знаходяться на тому березі річки Оскол, який наразі ще зайнятий російськими підрозділами. Гайдай додав, що Луганська ОВА готова відновити роботу у деокупованих населених пунктах, як тільки отримає відповідне погодження від військових.

++17.51++

Увесь світ зараз спостерігає за першим великим успіхом України, сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Він закликав ФРН збільшити обсяги постачань зброї для України, щоб пришвидшити контрнаступ.

++17.30++

Збройні сили України увійшли до селища Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться приблизно за п'ять кілометрів від кордону України з РФ. "Козача Лопань під контролем ЗСУ", - повідомив у Facebook міський голова міста Дергачі Харківської області В'ячеслав Задоренко. Також декілька відео з українськими військовими у селищі оприлюднила в соцмережах Дергачівська міська рада. Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про звільнення селища наразі немає.

++16.41++

Оператор атомних станцій України "Енергоатом" припускає, що випущені росіянами ракети на Миколаївщині могли бути спрямовані в бік Південноукраїнської АЕС.

Раніше цього дня російські військові здійснили черговий обстріл міста Вознесенська, що за 30 кілометрів від ПАЕС. За інформацією місцевої влади, ракета влучила у цивільні об'єкти, є постраждалі.

У "Енергоатомі" нагадують, що російські військові намагалися захопити цю Південноукраїнську АЕС ще на початку березня, але ЗСУ тоді відбили наступ.

++16.22++

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти вдень одночасно завдали ударів по трьох містах - Слов'янську, Краматорську, та Миколаївці. "Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу. Наразі відомо про щонайменше одну поранену людину", йдеться у повідомленні.

++16.02++

Російські війська у неділю обстрілюють Слов'янськ Донецької області, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. "Неділя в місті не минула спокійно. Триває обстріл. Центр Слов'янська, район Славкурорта. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих з'ясовується", - написав він у соцмережах.

++15.31++

Україна розраховує за два роки стати членом ЄС - Шмигаль

Україна розраховує до кінця цього року виконати умови, висунуті Європейською комісією при наданні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, та перейти безпосередньо до переговорів щодо членства в ЄС, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.

"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету - бути повноцінною частиною Європейського Союзу", - наводить слова прем'єра пресслужба Кабінету міністрів України.

++15.01++

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття американському народу з нагоди роковини терактів у США 11 вересня 2001 року. "Цей день - один з найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм", - написав Володимир Зеленський у Twitter. Він додав, що тероризм - це зло, якому не місце в сучасному світі.

++14.35++

З початку повномасштабної війни РФ проти України порушено близько 32 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних військовослужбовцями Росії та їхніми посібниками, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у соцмережі Facebook. За даними очільника Нацполіції, за час війни підрозділи поліції зареєстрували понад 103 тисячі злочинів. Крім того, правоохоронці відкрили 1325 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 222 особи - у статусі підозрюваних, а 126 обвинувальних актів уже передано до суду. "Викрили 104 ДРГ і затримали понад 1,7 тисячі осіб за підозрою у диверсійній діяльності", - зазначив Клименко.

++14.11++

Українські спецслужби звинуватили командування російських окупаційних військ у підготовці чергового провокаційного обстрілу міста Енергодар і Запорізької атомної електростанції, щоби потім обвинуватити в цьому Україну. Відповідні дані поширило в неділю Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. "Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, що дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження", - йдеться у Telegram-каналі ГУР. "Російські війська та окупаційна адміністрація мають залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без додаткових умов. Сама станція має повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ", - наголосило ГУР.

++13.28++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вкотре наголосив на необхідності своєчасного постачання зброї в Україну для наближення перемоги та миру. В своєму дописі у соцмережі Twitter Кулеба вказав, що нині на порядку денному - графік таких постачань. "Зброя, зброя, зброя - стояло у нас на порядку денному з весни. Я вдячний партнерам, які відгукнулися на наш заклик: бойові успіхи України - наші спільні. Тепер на порядку денному три пункти: графік, графік і графік. Своєчасні постачання (озброєнь. - Ред.) наближають перемогу та мир", - написав керівник дипломатичного відомства України.

++13.21++

Російські окупаційні сили в неділю обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок чого щонайменше двоє осіб дістали поранень, повідомила голова облради Ганна Замазєєва. "Прильоти по Вознесенську. По цивільних об'єктах. На жаль, є постраждалі. Станом на цей момент є щонайменше двоє поранених", - написала Замазєєва у Telegram-каналі .

++13.11++

Російські агресори завдали в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Працювала авіація російська - це дальні бомбардувальники Ту-22МЗ, які спочатку з півночі країни завдали ударів ракетами, очевидно (крилатими ракетами. - Ред.) Х-22, потім... зі сходу нашої держави перелетіли в район окупованого півострова. І вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували південні регіони нашої держави... Це ще потребує підтвердження, оскільки буквально хвилини тому сталося", - сказав Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Ігнат наголосив, що загроза для українців залишається. "Те, що наші воїни звільняють землю… це далеко не перемога. Ворог постійно тероризуватиме цими ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ці літаки у нас немає засобів, але переконаний, що вони будуть", - висловив сподівання військовий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше низка інформресурсів та органів влади повідомили про ракетні обстріли з боку росіян на півночі, в центральній частині, та півдні України.

++12.37++

Збройні сили України на Харківському напрямку, крім просування у південному та східному напрямках, розпочали рух на північ, у бік державного кордону, до виходу на який залишається близько 50 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у соцмережах. "На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний. Він зазначив, що розвитку успішного контрнаступу української армії на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ передувало захоплення потужних укріпрайонів російських військ. Залужний також підтвердив інформацію про те, що українській армії з початку вересня вдалося деокупувати понад три тисячі квадратних кілометрів території України.

++12.25++

Під час контрнаступу - протягом останніх кількох днів, починаючи з 6 вересня - Збройні сили України проникли на контрольовану військами РФ територію місцями на глибину до 70 кілометрів і відвоювали понад три тисячі квадратних кілометрів території - більше, ніж російські сили захопили під час всіх своїх операцій з квітня. Про це повідомив у звіті за 10 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW). Також аналітики ISW прогнозують, що українські сили звільнять місто Ізюм протягом наступних 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. "Звільнення Ізюма стало б найбільшим військовим успіхом України після перемоги в битві за Київ у березні", - йдеться у звіті ISW. Це поклало б край російському просуванню на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ - Краматорськ, зазначають аналітики інституту.

++12.18++

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що наприкінці поточного року Україна буде готова до початку переговорного процесу щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. "Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені й парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я (...) дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі. Далі, безумовно, (...), ще великий шлях, але це вже буде кінцева відправна точка, де ми бачимо успішний фініш завершення євроінтеграції в Україні", - сказав політик в ефірі національного телемарафону в неділю. Спікер українського парламенту наголосив, що на сьогодні український парламент перебуває на стадії виконання практично всіх вимог, які Єврокомісія висунула перед Україною для збереження статусу кандидата в члени та можливості розпочати переговори про повноцінне членство у Євросоюзі. "Усі необхідні законопроєкти розроблено: деякі ухвалені у першому читанні, деякі - в цілому", - зазначив Стефанчук, цитує "Інтерфакс-Україна".



++12.07++

Збройні сили України повинні самостійно визначати, коли і як звільнювати території, окуповані Росією у 2014-2015 роках, тобто до вторгнення 24 лютого. Про це заявив Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на 17-тій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Україна: На захисті нашої спільної свободи".

"ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими у 2014-2015 роках. Демократично обраний Президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни. Наша ціль, США та союзників, полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України, чи то шляхом перемовин, чи на полі бою", - зазначив Джейк Салліван.

Радник президента США вказав також на позитивні наслідки контрнаступу українських військ на Півдні та в Харківській області. "Цей контрнаступ окрім всього показує, що не можна просто заявити, що Росія назавжди зайняла окуповані території та нав'яже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політично-дипломатичному рівні", - сказав радник президента США.

++11.33++

Збройні сили України відвоювали в російських окупантів селище міського типу Чкаловське Харківської області, повідомив у неділю президент України Володимир Зеленський. "Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Зеленського. "Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - пообіцяв президент.

++11.21++

Вранці в неділю поблизу міста Умань на Черкащині спрацювала ППО. Уламки збитого об'єкта пошкодили приватне домоволодіння, повідомив у Telegram-каналі голова ОВА Ігор Табурець. "Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали", - написав Табурець.

++11.10++

Російські війська обстріляли ракетами типу "Іскандер" місто Покровськ на Донеччині, про що повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін. "Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу 9М723 Іскандер М у проміжок часу з 21.20 до 02.20", - написав він у Telegram-каналі . Згідно з його словами, унаслідок ракетних ударів пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Як зазначив мер Покровська, попередньо відомо про чотирьох загиблих та шістьох поранених громадян. Інші факти щодо постраждалих та руйнування встановлюються, додав посадовець.

++10.39++

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Великобританії Ліз Трасс провели у суботу телефонну розмову, у якій, зокрема, обговорили підтримку України у війні проти РФ, а також можливі шляхи протидії впливу цього конфлікту на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії. Також сторони домовилися зміцнювати французько-британську співпрацю, повідомили у Єлисейському палаці. У пресслужбі британської прем'єрки додали , що лідери домовилися зустрітися у найближчому майбутньому. Також під час розмови Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

++10.26++

Російські агресори обстріляли ракетами місто Дергачі Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у Telegram-каналі .

++10.18++

Росія проводить цілеспрямовану стратегію з дезінформації, намагаючись звинуватити Україну у продовольчій кризі у світі й таким чином зменшити спротив своїй агресії проти України в інших країнах, вважають у розвідці міністерства оборони Великобританії. У спецслужбі спростовують заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна експортує до країн Африки та Азії лише незначну частку свого зерна, у той час, коли більшість експорту йде до країн Європи. "Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30 відсотків зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", - зазначають у британській розвідці.

++09.41++

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну щонайменше 747 українських дітей постраждало, а 383 загинуло, повідомив Офіс Генпрокурора в Telegram-каналі . "Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні. 10 вересня внаслідок обстрілу російськими силами села Соловйово Ясинуватського району Донецької області дістав поранень 10-річний хлопчик. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26. Утім, у самому відомстві визнають, що ці цифри неостаточні, оскільки триває збір даних задля встановлення точної кількості постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Унаслідок проведених російськими військами бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 2480 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю.

++09.23++

На Донеччині внаслідок дій російських окупаційних військ загинуло 10 цивільних осіб, ще 19 людей дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донбасу: 4 у Покровську, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++08.55++

НАК "Енергоатом" повідомив у ніч на неділю про повну зупинку Запорізької АЕС. "Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі держкомпанії.

"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин", - зазначається в повідомленні.

Водночас у компанії застерегли, що в разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, "живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального".

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++08.27++

Через значні втрати в живій силі російські окупанти планують провести "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях, де чоловікам забороняють залишати населені пункти. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю. Також, за інформацією українських військових, росіяни на окупованих територіях посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину.

++07.59++

Унаслідок потужних обстрілів Миколаєва з боку російських окупаційних сил поранено дев'ятеро людей, четверо з них перебувають у лікарні, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередніми даними, 9 людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав Сєнкевич у Telegram-каналі . За даними посадовця, унаслідок обстрілів також зазнали пошкоджень житлові будівлі.

++07.52++

Унаслідок обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з яких у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані", - написав він у Telegram-каналі . Обстрілів зазнали Дніпровський та Нікопольський райони, у результаті чого є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків, зазначив посадовець. Деталі уточнюються.

Також тричі за ніч окупаційні сили обстріляли Нікополь, куди прилетіли понад 35 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Крім того, у місті понівечено 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач. Росіяни обстріляли також і Марганецьку громаду. Попередньо, без поранених і руйнувань.

++07.46++

Інженери компанії "Київстар" відновили роботу центральної базової станції у звільненій від російських окупантів Балаклії в Харківській області, повідомила офіційна представниця компанії Ірина Леліченко на своїй Facebook-сторінці. "Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди й ми:)" - написала вона в ніч на неділю.

++07.38++

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, вважає президент України Володимир Зеленський. Таку заяву Зеленський зробив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - зазначив Володимир Зеленський, якого цитує сайт глави держави .

У випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок, наголосив Зеленський. "Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить", - додав він.

++07.20++

Україна в нинішній війні бореться не лише за свою незалежність і за своє існування, а за майбутнє всієї цивілізації , переконаний засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES), бізнесмен Віктор Пінчук на 17-й Щорічній зустрічі YES. Захід організовано Фондом Віктора Пінчука.

"Україна з її функціонуючою ринковою економікою - є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук. Засновник YES подякував західним партнерам України за підтримку та допомогу Україні у війні проти агресора та закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля для майбутнього України та цивілізованого світу.

"Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями - нашими солдатами, волонтерами, лікарями - це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо у Вашингтон, Лондон, Париж - основні столиці світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї та маємо спробувати зазирнути у майбутнє", - зазначив Пінчук, наголосивши, що Україна обов'язково переможе та відновить свій суверенітет у рамках міжнародно визнаних кордонів.

++07.09++

У ніч на неділю в Миколаєві, Дніпрі, а також у Дніпропетровській і Харківській областях було чути вибухи. Зокрема, "Суспільне" повідомляло про вибухи у Миколаєві. У місті оголошено повітряну тривогу. За інформацією "24 каналу", приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі Дніпропетровської області, після чого у кількох районах міста зникло світло.

Також у Дніпрі та Харківській області в ніч проти 11 вересня пролунали кілька вибухів, повідомляють українські ЗМІ. За даними "24 каналу", у центрі Дніпра вибуховою хвилею вибило шибки у деяких житлових будинках. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив у Telegram-каналі , що вибух в центральній частині міста спричинив ракетний удар. Є руйнування. Є також попередні дані про поранених, додав міський голова.

