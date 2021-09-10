У США вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року

У Нью-Йорку в суботу, 11 вересня, відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня 2001 року. Пам'ятні заходи провели на місці, де стояли зруйновані терористами вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру.

У жалобній церемонії узяв участь президент США Джо Байден з дружиною Джилл, колишні американські президенти-демократи - Барак Обама і Білл Клінтон разом з дружинами, а також родичі жертв терактів і ті, хто пережив ті атаки, передає інформагенція dpa.

На церемонії були оголошені імена близько трьох тисяч загиблих унаслідок тодішніх терористичних атак. Також під час церемонії кілька разів було оголошено хвилину мовчання.

Вшанування пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року

Як повідомлялося, раніше цього дня президент Байден закликав американців до єдності у 20-ті роковини трагедії.

11 вересня виповнюється рівно 20 років з дня нападів бойовиків терористичного угруповання "Аль-Каїда" на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. В результаті атак загинули майже 3000 осіб.