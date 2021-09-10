У США вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року

У Нью-Йорку в суботу, 11 вересня, відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня 2001 року. Пам'ятні заходи провели на місці, де стояли зруйновані терористами вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру.
У жалобній церемонії узяв участь президент США Джо Байден з дружиною Джилл, колишні американські президенти-демократи - Барак Обама і Білл Клінтон разом з дружинами, а також родичі жертв терактів і ті, хто пережив ті атаки, передає інформагенція dpa.
На церемонії були оголошені імена близько трьох тисяч загиблих унаслідок тодішніх терористичних атак. Також під час церемонії кілька разів було оголошено хвилину мовчання.
Вшанування пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року
Як повідомлялося, раніше цього дня президент Байден закликав американців до єдності у 20-ті роковини трагедії.
11 вересня виповнюється рівно 20 років з дня нападів бойовиків терористичного угруповання "Аль-Каїда" на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. В результаті атак загинули майже 3000 осіб.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Меморіал пам'яті
З часу відкриття у 2014 році Національний меморіал та музей 11 вересня відвідали мільйони людей. Тут вшановують пам'ять майже 3000 жертв терактів 11 вересня 2001 року та загиблих внаслідок нападу на Всесвітній торговий центр у лютому 1993-го. Щороку 11 вересня тут збираються родичі загиблих та згадують ім'я кожного з них. Туристи також можуть віддати шану пам'яті жертв терактів.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
11 вересня 2001 року: Всесвітній торговий центр у вогні
У пам'яті мільйонів закарбувалися кадри, на яких літак наближається до Південної вежі Всесвітнього торгового центру на тлі охопленої вогнем Північної вежі, в яку інший літак врізався незадовго до цього. Незабаром обидві башти-близнюки заваляться, тоді ж ще два літаки, керовані терористами, наближатимуться до Пентагону та, ймовірно, Капітолію. У будівлі Пентагону також загинуть люди.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Пам'ять про кожного і кожну
Про день народження Лорен Грандколас 31 серпня 2021 року нагадує її невелика фотографія. Вона загинула у віці 38 років на борту рейсу 93 United Airlines - це четвертий літак, котрий терористи спрямовували на Вашингтон. Його пасажири намагалися чинити опір смертникам, зрештою літак упав на поле у Пенсильванії. Історія Лорен - одна з багатьох тих, чиє життя трагічно обірвалося 11 вересня 2001 року.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Історичний шок і його наслідки
Усама бен Ладен та заснована ним терористична мережа "Аль-Каїда" взяли відповідальність за найстрашніші теракти в історії США. У жовтні 2001 року, вже за кілька тижнів після терактів, США розпочали авіаударами в Афганістані найтривалішу військову операцію. Задекларована мета-знищення "Аль-Каїди". Усаму бен Ладена вистежили і ліквідували у 2011 році в пакистанському Абботтабаді.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Нью-Йорк змінився
Новий One World Trade Cente зведено на Ґраунд-Зіро - місці, де до терактів 11 вересня височіли башти-близнюки ВТЦ. Символічне закладення фундаменту відбулося 4 липня 2004 року, на День незалежності США. Церемонію відкриття провели у 2013 році. Сьогодні це найвища будівля на Мангеттені - 417 метрів заввишки. Такою ж була висота і Всесвітнього торгового центру.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Збереження пам'яті
Національний меморіал та музей 11 вересня займається документуванням, дослідженням та просвітницькою роботою про теракти 11 вересня. Архітектурний проєкт комплексу розроблено ізраїльсько-американським архітектором Міхаелем Арадом. Тільки у 2018 році музей відвідали понад три мільйони людей, ще понад шість мільйонів побували у меморіальному комплексі.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Селфі на Ґраунд-Зіро
Там, де 20 років тому загинули тисячі людей різного походження, доль та релігій, знову вирує життя. Сьогодні на цьому особливому для всього світу та самого Нью-Йорка місці, де змінився хід історії, багато туристів, які згадують, сумують та фотографують.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Інші меморіали
Цей меморіал у Нью-Джерсі зведений із залишків Всесвітнього торгового центру та встановлений на місці, де люди після евакуації 11 вересня 2001 року зійшли з порому. Цей день - одна з найтрагічніших та найважливіших дат у понад 200-річній історії США.
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Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
20 років потому
Нью-Йорк 20 років потому. За цей час місто втратило десятки людей від природних катастроф, понад 30 тисяч - через пандемію COVID-19. І все ж Нью-Йорк знаходить сили жити, "ніколи не спить" і завжди віднаходить себе заново.
Автор: Флоріан Ґернер