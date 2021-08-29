У Франції розпочався судовий процес у справі про теракти в Парижі 2015 року

У Франції в середу, 8 вересня, розпочався судовий процес у справі про скоєні в листопаді 2015 року терористичні напади в Парижі. На лаві підсудних перебуває 20 осіб, з яких лише один безпосередній учасник терактів Салах Абдеслам, котрий лишився в живих.

У перший день слухань Салах Абдеслам визнав себе винним у причетності до міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). "Я відмовився від усіх видів діяльності, щоб стати бійцем "Ісламської держави", - відповів Салах Абдеслам на питання головуючого судді щодо його професії, цитує інформагенція AFP.

Читайте також: У Німеччині затримали боснійця за підозрою в причетності до теракту в Парижі

31-річного француза марокканського походження звинувачують у тому, що він провів на стадіон кількох терористів-смертників і сам теж мав при собі приховану вибухівку.

За даними французьких ЗМІ, нинішній судовий процес безпрецедентний. Судові слухання триватимуть 145 днів, а позивачами виступають понад 1,8 тисячі осіб. Крім того, під час слухань планують заслухати близько 300 свідків, а також колишнього президента Франції Франсуа Олланда. Підсудним висунуто різні обвинувачення. На думку слідчих, більшість підсудних надавала логістичну підтримку під час планування терактів.

Судовий процес проводиться в спеціальній переобладнаній для цього залі за посилених заходів безпеки.

13 листопада 2015 року група терористів скоїла серію нападів на вулицях у Парижі, в концертній залі Bataclan та біля стадіону "Стад де Франс". У нападників була при собі автоматична зброя, а також закріплені на поясах вибухові пристрої. В результаті терактів загинули 130 осіб, 89 з них - в "Батаклані". Ще 350 людей отримали поранення.