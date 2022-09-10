ЄК озвучила рекомендації щодо посилення візового режиму з РФ

Консульствам країн ЄС, зокрема, слід збільшити тривалість розгляду візових заяв від росіян, вимагати більшу кількість документів від заявників та ретельно перевіряти їх на предмет "ризиків для безпеки".

Європейська Комісія у п'ятницю, 9 вересня, опублікувала рекомендації для країн-членів ЄС щодо посилення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Необхідність посилення візового режиму у цих рекомендаціях обґрунтовується "ризиками для безпеки, з якими стикається ЄС в умовах агресивної війни Росії проти України". "Це може призвести до відмови у видачі візи або відкликання вже чинної візи", - йдеться у документі , опублікованому на сайті Єврокомісії.

Згідно з рекомендаціями, консульські установи країн ЄС тепер можуть розглядати подані росіянами заяви про видачу віз протягом 45 днів (а не 15, як раніше), вимагати у них додаткові документи, щоб "забезпечити високий рівень перевірки", а також надавати нижчий пріоритет тим заявникам, чия поїздка до ЄС не обґрунтована необхідністю, зокрема туристам.

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У документі також йдеться, що при прийомі заяв від громадян РФ консульства повинні "особливо ретельно перевіряти", чи не становить прохач візи загрозу громадській безпеці або міжнародним відносинам однієї з країн ЄС. Подібні перевірки рекомендується проводити також щодо власників вже чинних короткострокових віз - та відкликати їх у разі наявності підстав. Нарешті, Єврокомісія рекомендує країнам Євросоюзу видавати лише візи для одноразових короткострокових поїздок, і нагадує про можливість видачі віз для відвідування лише однієї конкретної країни, а не всієї Шенгенської зони.

Винятки з нових правил

"Перебування як турист у Євросоюзі не є фундаментальним правом", - підкреслила єврокомісарка у внутрішніх справах Ільва Йоханссон, коментуючи посилення візового режиму для росіян. Водночас вона зазначала, що "ЄС залишиться відкритим для тих осіб, які потребують захисту, зокрема, для журналістів, дисидентів, активістів-правозахисників, а також людей, які подорожують з сімейних причин".

Починаючи з 12 вересня ЄС формально призупиняє угоду з Росією про спрощення візового режиму, що діяла з 2007 року. Низка країн-членів ЄС, зокрема, країни Балтії та Польща, вимагали запровадження повної заборони на видачу європейських віз росіянам, але від цього кроку ЄС відмовився. Проти такого заходу виступили, зокрема, Німеччина та Франція. Країни Балтії та Польща вже оголосили про посилення візового режиму на національному рівні, згідно з яким з 19 вересня вони заборонять в'їзд на свою територію громадянам Росії, які подорожують за шенгенськими візами з туристичними, культурними, спортивними та діловими цілями.