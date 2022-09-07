Країни Балтії домовились заборонити в'їзд у ЄС туристам з РФ
Аліна Коломієць
3 год. тому
Раніше країни Балтії та Польща попереджали, що ухвалять таке рішення, якщо його провалять на рівні ЄС. Заборона в'їзду з шенгенськими візами не стосуватимуться водіїв фур і тих, хто їде з гуманітарних чи сімейних причин.
Рішення про заборону планують офіційно оформити до середини вересня. Воно не стосуватиметься всіх громадян РФ, а включатиме винятки. Наприклад, для водіїв вантажівок чи тих, хто має в'їхати з гуманітарних або сімейних причин.
"За останні кілька тижнів і місяців різко збільшилась кількість перетинів кордону громадянами Росії, які мають шенгенські візи. Це стає питанням громадської безпеки. Також це питання морального та політичного характеру", - цитує слова міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса агентство Reuters.
Раніше Литва, Латвія, Естонія та Польща попереджали, що в разі провалу на рівні ЄС рішення щодо заборони в'їзду росіян, вони ухвалять обмеження для громадян РФ з європейськими візами у своїх країнах.
Власні візи ці країни росіянам не видають через війну, розв'язану РФ проти України, але ті все одно могли в'їхати з візами, виданими іншими країнами Шенгенської угоди. Переважно вони користувалися сухопутними шляхами, адже авіаційне сполучення між Росією та країнами ЄС сскасували після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Міністри закордонних справ Євросоюзу на неформальній зустрічі 31 серпня домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з РФ від 2007 року. Консенсусу щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії вони досягти не змогли.
6 вересня Європейська комісія офіційно запропонувала призупинити дію угоди. Рекомендацію має розглянути Європейська Рада (лідери країн. - Ред.). В разі схвалення, рішення набуде чинності на наступний день після публікації в офіційному журналі ЄС.
Воно означатиме довший, складніший та дорожчий процес отримання віз для в'їзду в країни Євросоюзу. Також громадяни РФ більше не матимуть "легкого доступу" до віз, дійсних для багаторазового в'їзду в Шенгенську зону. Виключення стосуватимуться окремих категорій російських громадян, зокрема, журналістів, дисидентів, громадських активістів і родичів громадян країн-членів ЄС.