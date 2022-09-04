В США не підтримують візові обмеження ЄС щодо росіян - Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що США запровадили візові обмеження для окремих росіян. Забороняти видачу віз всім громадянам РФ, на його думку, не продуктивно.

США не підтримали плани країн Євросоюзу щодо обмеження видачі шенгенських віз громадянам РФ. Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу "Дождь", яке вийшло в ефір в неділю, 4 вересня, висловив думку, що за війну Росії проти України не можна карати весь російський народ.

"Ми запровадили візові обмеження для окремих росіян. Ми вважаємо, що це інструмент, який допомагає притягнути Путіна до відповідальності за те, що він робить в Україні. Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна - це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це (візове питання. - Ред.) не слід перетворювати на війну з усім російським народом", - сказав Кірбі.

Позиція країн ЄС щодо візових обмежень для росіян

31 серпня глави МЗС країн ЄС домовилися скасувати спрощену процедуру видачі віз росіянам. Водночас, вони не змогли погодити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, чого вимагали насамперед країни Балтії та Польща.

У зв'язку з цим Латвія, Литва, Естонія та Польща заявили, що розглянуть можливість запровадження обмежень на в'їзд громадян Росії із європейськими візами у своїх країнах.

Оскільки зустріч міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня була неофіційною, її рішення не носить юридичної сили, тому ще має бути імплементоване через передбачені в ЄС процедури.

Загалом, напередодні цієї зустрічі запровадження повної заборони на в'їзд російським туристам підтримували Польща, країни Балтії, Фінляндія, Данія, Чехія та Нідерланди. Проти такого кроку виступали Угорщина, Німеччина, Франція, Португалія, Греція, Кіпр та Австрія.

Читайте також: Видача туристичних віз росіянам: в яких країнах ЄС вже діють обмеження

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив думку, що повна заборона на видачу віз росіянам - "не найкраща пропозиція". Глава європейської дипломатії застеріг від розриву контактів із російським населенням - за його словами, наслідки такого всеосяжного кроку не були б позитивними. "У будь-якому випадку, я не прихильник того, щоб взагалі більше не видавати візи", - сказав Боррель.