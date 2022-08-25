Видача туристичних віз росіянам: де в ЄС діють обмеження

Протягом останніх кількох тижнів в ЄС дедалі гучніше закликають не видавати туристичні візи громадянам Росії. У Німеччині на цьому наполягає опозиція, інші країни ЄС вже пішли набагато далі. Огляд DW.

Чи дозволяти росіянам й надалі відпочивати в ЄС? У Німеччині за заборону на в'їзд російських туристів виступають насамперед в лавах опозиції. "Видачу туристичних віз для росіян потрібно зупинити", - заявила 22 серпня Андреа Ліндгольц (Andrea Lindholz), представниця консервативного Християнсько-соціального союзу і заступниця голови парламентської групи ХДС/ХСС у Бундестазі. Утім, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та інші члени урядових партій виступили проти повної заборони на в'їзд для туристів з Росії.

Німецький уряд не єдиний в ЄС, хто вагається у цьому питанні. Та і в самій Європейській Комісії бачать тут юридичні проблеми та звертають увагу передусім на гуманітарний аспект - особливо у тому, що стосується опозиційно налаштованих росіян. Однак кілька країн ЄС, насамперед на його східних кордонах, вже обмежили видачу віз росіянам і призупинили видачу так званих короткострокових віз, які дають, зокрема, туристам. Тепер вони наполягають на тому, чого президент України Володимир Зеленський очікує від Європейського Союзу: ухвалити єдине рішення в рамках ЄС для запобігання російському туризму в країнах блоку.

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Фактично можливості в'їзду росіян до багатьох країн ЄС й без того обмежено взаємним закриттям повітряного простору: літаки з Росії не мають права приземлятися в ЄС і навпаки. Саме тому особливо велика кількість росіян в'їхала до ЄС протягом останніх місяців через сусідні до РФ країни - Фінляндію, країни Балтії та Польщу. Уряди цих держав анонсували запровадження обмежень або вже вдалися до кроків, щоб покласти край цьому.

Які країни хочуть обмежити видачу туристичних віз росіянам?

Естонія

22 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повторив вимогу уряду: "Ми повинні різко збільшити ціну агресії для агресорів до зими". І частину цієї ціни, на його думку, повинно платити безпосередньо російське населення. Тому, окрім повного енергетичного ембарго та подальших санкцій проти окремих осіб, він закликав заборонити в'їзд громадянам Росії до ЄС.

Найпівнічніша з трьох країн Балтії вже деякий час не видає нових віз чи посвідок на проживання громадянам Росії. Починаючи з 18 серпня навіть з дійсною візою їм дозволяється в'їзд до країни лише в тому випадку, якщо вони зможуть довести, що мають посвідку на проживання або близьких родичів в Естонії.

Латвія

Уряд у Ризі також підтримує загальноєвропейське обмеження на в'їзд для росіян. Наразі Латвія видає візи росіянам винятково у тому разі, якщо їм потрібно відвідати країну через похорон близьких родичів.

Литва

Як і дві інші країни Балтії, Литва переважно призупинила видачу віз громадянам Росії. Минулого тижня міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс пояснив, чому Вільнюс також підтримує пропозицію відмовити російським туристам у в'їзді до всього ЄС. За його словами, громадяни Росії можуть отримати візу в будь-якому консульстві країни ЄС і в'їхати через одну з сусідніх з Росією країн, щоб провести відпустку в ЄС.

Росіяни їдуть до ЄС наземним шляхом

Фінляндія

Ця північна країна має найдовший кордон з Росією з усіх країн ЄС. Люди з Росії щодня приїжджають на кордон, щоб отримати короткострокові візи в ЄС. Тепер уряд у Гельсінкі хоче обмежити видачу віз туристам. Згідно з фінським законодавством, утім, це фактично неможливо, пояснив міністр закордонних справ Пекка Гаавісто. Але у зв'язку зі скороченим графіком роботи відділень з вересня замість 1000 таких дозволів видаватимуть лише 100. Водночас Фінляндія хоче полегшити отримання дозволів росіянам, які хочуть приїхати до Фінляндії з важливих причин, таких як робота або відвідування членів сім'ї.

Чеська Республіка

Через кілька днів після нападу Росії на Україну уряд у Празі припинив видавати візи громадянам Росії, а незабаром після цього й громадянам Білорусі. Він також підтримує ідею ухвалення єдиного рішення на рівні ЄС. На правах головуючого у Раді ЄС чеський уряд може включити це питання до порядку денного саміту ЄС, який пройде у Чехії наприкінці місяця.

Польща

Уряд у Варшаві підтримує загальноєвропейський порядок про призупинення видачі туристичних віз для громадян Росії. Польща має намір ухвалити рішення на національному рівні щодо цього найближчими тижнями.

Винятки з візової заборони для особливих випадків

Данія

Данія планує обмежити видачу віз громадянам Росії на національному рівні, але також хоче, щоб інші країни-члени вдалися до аналогічного кроку. "Те, що пропонує Естонія, має сенс", - сказав міністр інтеграції Данії Коре Дюбвад. Адже, пояснив він, теоретично достатньо лише одній країні ЄС без умов видавати шенгенські візи громадянам Росії, щоб вони могли подорожувати по всьому ЄС.

Нідерланди

Нідерланди призупинили видачу короткострокових віз наприкінці квітня після того, як з РФ вислали кількох співробітників посольства Нідерландів у Москві. Але у країні також пояснили, яким чином можуть виглядати винятки: короткострокові візи можуть продовжувати видаватись з "переконливих гуманітарних причин", також під обмеження не мають підпадати довгострокові візи.