ЄС призупинить угоду з РФ про спрощену видачу віз

Країнам Європейського Союзу так і не вдалося досягти консенсусу щодо заборони видачі віз російським туристам. Однак обмеження росіяни все ж відчують.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на неформальній зустрічі в Празі у середу, 31 серпня, домовилися призупинити дію угоди з Росією про спрощення візового режиму від 2007 року, але консенсусу щодо загальної заборони віз для російських туристів досягти не змогли. Про це повідомив у Facebook голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, пише Reuters.

За словами Сіярто, проти запровадження заборони на видачу віз громадянам РФ виступила Угорщина разом з деякими іншими державами ЄС. Рішення про призупинення угоди про спрощену видачу віз було ухвалено кваліфікованою більшістю. Його мали підтримати 15 країн-членів ЄС або держави, в яких проживають щонайменше 65 відсотків населення блоку.

Оскільки зустріч міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня проходить неофіційно, її рішення не носить юридичної сили, тому ще має бути імплементоване через передбачені в ЄС процедури.

ЄС так і не досяг єдності в питанні віз для росіян

Перед початком зустрічі глава МЗС Євросоюзу у Празі верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозепп Боррель закликав їх знайти спільну мову щодо заборони віз для російських туристів. "Нам доведеться досягти згоди та політичного рішення. Я буду працювати на єдність", - сказав він, прибувши на зустріч у середу.

При цьому до ЗМІ потрапила спільна заява Польщі, Естонії, Латвії та Литви в якій йшлося, що вони можуть в односторонньому порядку заборонити в'їзд російським туристам із шенгенськими візами в разі провалу рішення щодо обмежень на рівні всього ЄС.

Напередодні зустрічі глав МЗС запровадження повної заборони на в'їзд російським туристам підтримували Польща, країни Балтії , Фінляндія, Данія, Чехія та Нідерланди. Проти такого кроку, окрім Угорщини, виступали Німеччина, Франція, Португалія, Греція, Кіпр та Австрія.

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