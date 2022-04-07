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Візи

Віза - відмітка в паспортному документі, яка надає право іноземцям в'їзду на територію іншої країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "візи".

Існує кілька типів віз - туристична, службова, дипломатична. Візи можуть бути одноразовими або багаторазовими, короткостроковими або довгостроковими. Візи видаються консульськими відділеннями при національних посольствах або інколи безпосередньо на кордоні при в'їзді в ту чи іншу країну. Як правило, за візу стягується спеціальний збір. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Латвія скасовує золоті візи для росіян та білорусів

Латвія скасовує "золоті візи" для росіян та білорусів 07.04.2022

Відповідні поправки до закону "Про імміграцію" ухвалив парламент країни. Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року.
Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною

Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною 30.03.2022

Після початку війни Росії проти України Канада спростила правила в'їзду для українців. Втім, отримання візи і досі залишається обов'язковою вимогою.
Польща спростила умови працевлаштування для іноземців

Польща спростила умови працевлаштування для іноземців 05.01.2022

Іноземці, в тому числі і з України, два роки зможуть працювати у Польщі без робочої візи, а лише на підставі доручення. Простішим стане і отримання посвідки на постійне проживання.

Як Білорусь видає візи мігрантам? (15.11.2021) 15.11.2021

В'їзну візу до Білорусі, за словами біженців, отримати дуже просто. Ось що розповідають ті, хто намагається потрапити з Білорусі на територію ЄС.

Гібридна атака Лукашенка на ЄС: що відбувається на кордоні з Польщею (10.11.2021) 10.11.2021

Катастрофічна ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею - це спроба Лукашенка спровокувати в Європі нову кризу з біженцями. Так це розцінюють у Німеччині та ЄС. Як реагуватиме Захід?
ЄС призупинив дію спрощених візових правил для білоруських чиновників

ЄС призупинив дію спрощених візових правил для білоруських чиновників 09.11.2021

Рада ЄС призупинила дію угоди про спрощення візового режиму для білоруських чиновників. Пересічні громадяни Білорусі й надалі зможуть отримувати шенгенську візу простіше та дешевше.
США віднесли росіян до переліку бездомних національностей

США віднесли росіян до переліку "бездомних національностей" 24.10.2021

До категорії "бездомних" США відносять громадян, які не можуть отримати американську візу в своїй країні. Своєю чергою в МЗС РФ назвали це рішення "знущанням на межі садизму".

Великобританія заманює далекобійників візами (30.09.2021) 30.09.2021

Перебої з поставками бензину та порожні полиці супермаркетів - Великобританія потерпає від нестачі водіїв вантажівок. Аби зарадити проблемі, уряд планує видавати тимчасові візи усім, хто готовий сісти за кермо вантажівки.
Єврокомісія пропонує скасувати візові полегшення для білоруських чиновників

Єврокомісія пропонує скасувати візові полегшення для білоруських чиновників 29.09.2021

Єврокомісія пропонує зупинити дію спрощеного візового режиму для білоруських чиновників. Пересічних громадян Білорусі ця пропозиція не зачепить, запевнили в комісії.
Бойовики Талібану вбили родича журналіста DW

Бойовики "Талібану" вбили родича журналіста DW 19.08.2021

DW разом з іншими ЗМІ закликала уряд Німеччини видати в екстреному порядку візи місцевим журналістам, які працювали для німецьких видань, і їхнім сім'ям, аби вони могли покинути країну, захоплену "Талібаном".
Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених

Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених 18.08.2021

Внаслідок активізації дій західних країн щодо евакуації співробітників дипломатичних місій дедалі більше афганців воліють потрапити в аеропорт Кабула. Місцевих закликають не прямувати до аеропорту без паспорта й візи.
Білорусь призупиняє членство у Східному партнерстві: які наслідки?

Білорусь призупиняє членство у "Східному партнерстві": які наслідки? 29.06.2021

Влада Білорусі призупиняє участь у "Східному партнерстві" та не виконуватиме угоду про реадмісію. Що буде з програмами Евросоюзу в Білорусі та з шенгенськими візами для білорусів, - з'ясовувала DW.
Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз 28.03.2021

Євросоюз погрожує посиленням візових обмежень 13 країнам Африки і Близького Сходу через їхню "недостатню" співпрацю в репатріації своїх громадян.
Україна почне видавати іноземцям біометричні візи

Україна почне видавати іноземцям біометричні візи 23.03.2021

Неподання іноземцем своїх біометричних даних буде підставою для відмови в наданні української візи.
Великобританія спростила міграційні правила для жителів Гонконгу

Великобританія спростила міграційні правила для жителів Гонконгу 31.01.2021

Відтепер гонконгці, які мають так званий паспорт британського громадянина за кордоном, зможуть значно простіше отримати британські візи для роботи й проживання, а за п'ять років і підданство Великобританії.
Тихановська закликала Берлін активніше підтримувати протестувальників у Білорусі

Тихановська закликала Берлін активніше підтримувати протестувальників у Білорусі 14.12.2020

Світлана Тихановська закликала Берлін скасувати візи для протестувальників, яких переслідує білоруська влада, і розширити санкції щодо наближених до Олександра Лукашенка осіб.
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