Віза - відмітка в паспортному документі, яка надає право іноземцям в'їзду на територію іншої країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "візи".

Існує кілька типів віз - туристична, службова, дипломатична. Візи можуть бути одноразовими або багаторазовими, короткостроковими або довгостроковими. Візи видаються консульськими відділеннями при національних посольствах або інколи безпосередньо на кордоні при в'їзді в ту чи іншу країну. Як правило, за візу стягується спеціальний збір. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.