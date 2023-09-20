Скандал із видачею віз у Польщі. Якими будуть наслідки

Генпрокуратура Польщі розслідує випадки корупції у консульствах під час видачі шенгенських віз. Це може мати сумні наслідки для правлячої партії Польщі на майбутніх виборах до парламенту.

За чотири тижні до парламентських виборів у Польщі правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Польські праві популісти вже кілька років жорстко виступають проти прийому біженців із країн, де живуть переважно мусульмани. У передвиборній боротьбі політики ПіС часто використовують гасло "Безпечне майбутнє для Польщі" і стверджують, що тільки вони могли б врятувати свою країну і взагалі весь ЄС від "наводнення" іммігрантами з Африки та Азії. На референдумі, який правляча партія планує провести одночасно з парламентськими виборами в країні, щоб за рахунок цього набрати ще більше голосів виборців, два з чотирьох питань будуть присвячені міграції.

Однак імідж партії суттєво підірвали останні розслідування незалежних польських ЗМІ. Вони з'ясували, що під час видачі віз у польських консульствах за межами Європи, були виявлені випадки корупції та незаконних дій.

Останніми роками уряд ПіС зміцнив зовнішній кордон із Білоруссю Фото: Marcin Obara/PAP/dpa/picture alliance

Заступник глави МЗС пішов у відставку

Коли 31 серпня заступника глави МЗС Польщі Пьотра Вавжика, який, серед іншого, наглядав за роботою польських консульств у всьому світі, раптово було знято з посади, лише деякі інсайдери знали справжню причину його відставки. Він також втратив своє надійне місце у виборчому списку. Лише в середині вересня громадськості стало відомо, що Генпрокуратура Польщі ще в березні розпочала розслідування за фактом незаконних дій під час видачі віз. Семеро людей було заарештовано, троє перебувають під слідством.

Звільнений заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик Фото: Tomasz Gzell/PAP/picture alliance

Польська опозиція вирішила скористатися шансом і вказати на лицемірство ПіС у питанні міграції. "ПіС зрадила власні ідеали, власні цінності. Вона обіцяла безпеку, але сама стала причиною небезпеки", - сказав Міхал Щерба, депутат найбільшої опозиційної "Громадянської платформи", в інтерв'ю телеканалу TVN 18 вересня. Після проведеної минулого тижня в МЗС контрольної перевірки лідер опозиції Дональд Туск повідомив, що близько 250 тисяч польських віз, які було видано людям з Африки та Азії за минулі 30 місяців, викликають підозри.

Болівуд з фальшивими візами

За повідомленнями порталу Onet та видання Gazeta Wyborcza, тепер уже колишній заступник міністра закордонних справ Вавжик просував таку систему видачі віз, при якій процес проходив швидше, якщо потенційний одержувач візи давав хабар. Вавжик, стверджується в публікаціях, також чинив тиск на консульства, щоб люди, які зверталися до нього особисто, отримували візи у прискореному порядку.

Дональд Туск з опозиційної партії "Громадянська платформа" Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Згідно з порталом Onet, таким шляхом багаторазові візи отримали близько 36 громадян Індії, які представилися діячами індійської кіноіндустрії. Як повідомляє портал, була відома навіть назва фільму, над яким вони начебто працювали, але при ретельному вивченні з'ясувалося, що, наприклад, хореограф не вмів танцювати, а людина, яка відповідала за виробництво костюмів для фільму, ніколи не працювала у кінематографі. Багаторазова шенгенська віза користується особливою популярністю у багатьох країнах, оскільки вона дозволяє в’їзд не тільки до країн ЄС, але й до Мексики, звідки нелегальним шляхом можна потрапити до США. Цим шляхом, згідно з інформацією Onet, скористався 21 із 36 учасників так званої "команди Боллівуду".

Грандіозний скандал чи "дурна ідея"?

У таборі ПіС спочатку намагалися замовчати візовий скандал і відсидітися. "Туск говорить про сотні тисяч. Це брехня і ще раз брехня", - заявив голова партії Ярослав Качинський на одному з передвиборних заходів минулої суботи. "Немає жодної афери, і навіть жодної аферочки, є лише безглузда ідея з кримінальним контекстом", - пояснює лідер польських правих популістів.

Лідер ПіС Ярослав Качинський на передвиборчому заході 9 вересня 2023 року Фото: Pawel Malecki/AGENCJA WYBORCZA/REUTERS

Своєю чергою міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив, що розслідування стосується 268 випадків, а не 250 тисяч. У фокусі уваги Генпрокуратури Польщі, серед іншого, опинилися консульства в Індії, Філіппінах, Сінгапурі та Гонконзі, а також на Тайвані. За даними міністра юстиції, польські спецслужби самі розкрили корупцію. Критично налаштовані до уряду польські ЗМІ натомість стверджують, що польську сторону попередили іноземні спецслужби, насамперед із США.

"Немає афери, немає аферочки? Тоді може бути малесенька аферочка", - коментує в соцмережах на платформі X (колишній Twitter) лідер ліберальної опозиції Дональд Туск слова Качинського. Опозиція вимагає відставки міністра закордонних справ Збігнева Рау, який, однак, таку можливість відкидає. "Не було жодної афери з візами", - заявив він у понеділок журналістам у Нью-Йорку. Він підкреслив, що його відомство за минулі два з половиною роки видало майже два мільйони віз, переважно громадянам України та Білорусі. Те, про що сьогодні дискутує громадськість - "каскад фейкових новин", зазначив міністр.

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Чи викинуть Польщу із Шенгену?

Те, що аферу з візами в уряді не залишили поза увагою, показують заходи, які вжили у Варшаві 15 вересня. Керівника правового відділу в МЗС Польщі Якуба Осайду, довірену особу Вавжика, негайно відправили у відставку. У консульському відділі МЗС, як і у польських консульствах в усьому світі, оголосили про проведення перевірок. До того ж розірвали всі договори з приватними фірмами, які були посередниками з питань видачі віз.

У контрольованих ПіС ЗМІ про аферу з візами довгий час не згадували жодним словом. Державний телеканал TVP натомість повідомляв про велику кількість новоприбулих нелегальних мігрантів на Лампедузу. Щоб пробити таку стіну замовчування, політик Томаш Гродзький із "Громадянської платформи" 15 вересня виступив із телевізійним зверненням, яке у прямому ефірі у прайм-тайм мусив транслювати державний телеканал. Гродзкий очолює сенат та має право виступати в ефірі з такими зверненнями. "Афера з візами - найбільший у 21 столітті скандал у Польщі", - сказав політик.

Днем пізніше глава Сейму з партії ПіС Ельжбета Вітек заявила: "Не можна залишати брехню без відповіді". Своє телевізійне звернення вона використала для нападків на опозицію: "Туск - це значить Лампедуза в Польщі".

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Чимало поляків тепер побоюються, чи не вплине афера з візами на членство Польщі в Шенгенській зоні. "Якщо звинувачення підтвердяться, Польщу викинуть із Шенгенської зони", - попереджає колишній польський посол у Латвії та Вірменії Марек Новаковський. За даними соцопитування, результати якого опублікувала 18 вересня газета Rzeczpospolita, 30 відсотків респондентів вважають, що афера з візами може зашкодити ПіС на виборах. Близько 40 відсотків опитаних вважають, що праві популісти спокійно переживуть і цей скандал.