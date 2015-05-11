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Вибори в Польщі

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Вибори в Польщі".

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Докладно

Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск на оппозиційному з'їзді у Ржешуві

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Виборча кампанія у Польщі не завжди проходить чисто. Лідер ліберальної оппозиції Дональд Туск часто потрапляє під удари.
Політика1 травня 2023 р.
Голосування на виборах у Польщі

ОБСЄ стурбована "крайньою поляризацією" на виборах у Польщі

ОБСЄ стурбована "крайньою поляризацією" на виборах у Польщі

Прессекретарка Бюро ОБСЄ повідомила DW, що представники організації спостерігали "тривожні тенденції" в Польщі.
Політика14 липня 2020 р.
В ЦВК Польщі назвали Анджея Дуду переможцем президентських виборів

На виборах президента Польщі переміг Анджей Дуда

На виборах президента Польщі переміг Анджей Дуда

За результатами підрахунку 99,97 відсотка протоколів, за Анджея Дуду проголосували 51,21 відсотка виборців.
Політика13 липня 2020 р.
Вибори в Польщі

У Польщі вибирають президента

У Польщі вибирають президента

У Польщі почався другий тур президентських виборів. За посаду глави держави змагаються чинний президент та мер Варшави.
Політика12 липня 2020 р.
Поштове голосування в Польщі не відбулося

Польща протягом двох тижнів має оголосити нову дату виборів

Польща протягом двох тижнів має оголосити нову дату виборів

У Польщі не відбулися президентські вибори. Протягом двох тижнів мають оголосити нову дату волевиявлення.
Політика11 травня 2020 р.
Дональд Туск: "Це не вибори у конституційному розумінні цього поняття"

У Польщі сперечаються через наступні вибори президента

У Польщі сперечаються через наступні вибори президента

Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає президентські вибори в Польщі 10 травня неконституційними.
Політика30 квітня 2020 р.
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Точка зору

Бартош Дудек

Вибори президента Польщі посилили розкол країни

Бартош Дудек
Коментар
Політика13 липня 2020 р.
Бартош Дудек

Вибори в Польщі - план Качинського спрацював

Бартош Дудек
Коментар
Політика14 жовтня 2019 р.
Бартош Дудек

Коментар: Вибори в Польщі - сигнал для істеблішменту

Бартош Дудек
Коментар
11 травня 2015 р.