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Вибори в Польщі
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Вибори в Польщі".
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Докладно
Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?
Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?
Виборча кампанія у Польщі не завжди проходить чисто. Лідер ліберальної оппозиції Дональд Туск часто потрапляє під удари.
Політика
01.05.2023
1 травня 2023 р.
ОБСЄ стурбована "крайньою поляризацією" на виборах у Польщі
ОБСЄ стурбована "крайньою поляризацією" на виборах у Польщі
Прессекретарка Бюро ОБСЄ повідомила DW, що представники організації спостерігали "тривожні тенденції" в Польщі.
Політика
14.07.2020
14 липня 2020 р.
На виборах президента Польщі переміг Анджей Дуда
На виборах президента Польщі переміг Анджей Дуда
За результатами підрахунку 99,97 відсотка протоколів, за Анджея Дуду проголосували 51,21 відсотка виборців.
Політика
13.07.2020
13 липня 2020 р.
У Польщі вибирають президента
У Польщі вибирають президента
У Польщі почався другий тур президентських виборів. За посаду глави держави змагаються чинний президент та мер Варшави.
Політика
12.07.2020
12 липня 2020 р.
Польща протягом двох тижнів має оголосити нову дату виборів
Польща протягом двох тижнів має оголосити нову дату виборів
У Польщі не відбулися президентські вибори. Протягом двох тижнів мають оголосити нову дату волевиявлення.
Політика
11.05.2020
11 травня 2020 р.
У Польщі сперечаються через наступні вибори президента
У Польщі сперечаються через наступні вибори президента
Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає президентські вибори в Польщі 10 травня неконституційними.
Політика
30.04.2020
30 квітня 2020 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Вибори президента Польщі посилили розкол країни
Бартош Дудек
Коментар
Політика
13.07.2020
13 липня 2020 р.
Вибори в Польщі - план Качинського спрацював
Бартош Дудек
Коментар
Політика
14.10.2019
14 жовтня 2019 р.
Коментар: Вибори в Польщі - сигнал для істеблішменту
Бартош Дудек
Коментар
11.05.2015
11 травня 2015 р.
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