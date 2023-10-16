ЗМІ ФРН про вибори в Польщі: "Поразка правих популістів"

"Ліберальна Польща повертається". У проєвропейських сил є реальний шанс взяти владу. Це гарна новина для ЄС, Німеччини, України, вважають оглядачі німецьких ЗМІ. Але поки що країні загрожує нестабільність.

Засоби масової інформації Німеччини активно аналізують і коментують підсумки парламентських виборів у Польщі, що відбулися 15 жовтня. На них, згідно з прогнозами, національно-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка правила з 2015 року, посіла перше місце, але не здобула парламентську більшість. Це відкриває перед опозиційним блоком "Громадянська коаліція" (ГК), очолюваним партією "Громадянська платформа" (ГП) експрем'єра Польщі та колишнього голови Європейської Ради Дональда Туска, перспективу сформувати уряд. Поки що зміна влади у Варшаві не відбулася. Утім, певні висновки можна робити вже зараз, вважають німецькі оглядачі.

"Польща все ж таки не Угорщина": середній клас за ЄС

На думку коментатора інформаційного агентства Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), найважливіша новина після виборів у Польщі полягає в тому, що "польки і поляки самі повернули собі демократію": "Роками багато хто з них виходив на вулиці, відстоюючи права жінок і виступаючи проти урізання незалежності правосуддя. Але ПіС знову і знову перемагала. Однак Польща - все ж не Угорщина, це багатолика сучасна країна в центрі Європи".

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Результат парламентських виборів - "гарна новина для Польщі, але вона ще краща для відносин між Польщею та Німеччиною і не в останню чергу - для Європейського Союзу", вважає коментатор RND. Він пояснює: "Насамперед молодим полькам і полякам набридли старі антинімецькі та антиєвропейські забобони. Усе це вже не має жодного стосунку до реалій їхнього життя. Польща домоглася за останні 20 років економічного дива. Представники нового середнього класу вважають себе, звичайно ж, європейцями, і вони хочуть покласти край колишнім розколам у внутрішній політиці".

"Одинадцять мільйонів виборців проголосували за проєвропейську Польщу, вісім мільйонів проти. І ті, й інші були переконані: "Це доленосні вибори", - зазначає газета taz. Вона особливо вказує на те, що "єдиний можливий коаліційний партнер ПіС - антисемітська, антиукраїнська і правоекстремістська "Конфедерація свободи і незалежності" - втратила приблизно половину своїх потенційних голосів".

Поляки змінилися, а партія ПіС це недооцінила

Нинішні вибори в Польщі були для Німеччини важливішими за всі попередні голосування в сусідній країні, констатує онлайн-портал тижневика Die Zeit і називає причини: "Як економічний партнер Польща вже майже настільки ж важлива, як Франція. Підтримка України без співпраці з Варшавою є просто немислимою. До того ж, правлячі націонал-консерватори з ПіС своєю німецькофобською пропагандою перетворили ці вибори на своєрідний референдум про Німеччину. Дональда Туска щодня і дедалі різкіше очорняли, зображуючи агентом німецького впливу".

Цілком можливо, що своєю шаленою пропагандистською кампанією проти лідера опозиції Дональда Туска партія ПіС домоглася зворотного ефекту, вважає автор аналітичної статті під заголовком "Ліберальна Польща повертається" на порталі політичного тижневика Der Spiegel. Він ставить риторичні запитання: "Можливо, багато виборців були приголомшені тим, як правляча партія обходиться з лідером опозиції? Чи не свідчить результат голосування про те, що вони хотіли покарати цю команду?".

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ПіС прорахувалася, вказує автор і пояснює це тим, що за роки її правління "Польща змінилася, стала ситішою, заможнішою і спокійнішою. Щойно ця країна прийняла мільйони українських біженців, і до загибелі нації це не призвело. Солідарність із жінками і дітьми з країни, що зазнала нападу, є непохитно високою. Навіть антинімецькому наративу поляки перестали вірити".

Автор висловлює припущення: "Цілком можливо, що впав найбільший бастіон європейського правого популізму". Він нагадує: "Під час цієї виборчої кампанії Туск двічі виводив на вулиці сотні тисяч демонстрантів, причому не тільки прихильників свого партійного об'єднання "Громадянська коаліція". У них спільний знаменник: "Нам набрид цей уряд, а головне - його політичний стиль, що зневажає демократичні правила".

Лідер ПіС Ярослав Качинський Фото: Czarek Sokolowsk/AP/picture alliance

"ПіС без бою владу не віддасть"

На думку Der Spiegel, польським опозиційним партіям буде неважко створити правлячу коаліцію під керівництвом Дональда Туска, проблеми почнуться потім, оскільки новому уряду заважатимуть прихильники ПіС в особі президента країни, суддів конституційного суду, журналістів на державних телерадіоканалах.

Redaktionsnetzwerk Deutschland, навпаки, вважає, що цьому "строкатому об'єднанню лівих, ліберальних і консервативних сил" буде нелегко створити стабільну коаліцію, оскільки "з таких суперечливих питань, як аборти і ядерна енергетика, можливі члени коаліції надзвичайно далекі одне від одного". А Die Zeit повідомляє з Польщі: "Далеко не всі впевнені, що ПіС мирно віддасть владу. Тож період нервозності ще не закінчився".

Так вважає і газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. У коментарі під заголовком "Європі ще рано зітхати з полегшенням" вона попереджає: "Найбільший член ЄС у Центральній та Східній Європі, чию роль у справі підтримки України важко переоцінити, може увійти зараз у небезпечну фазу політичної нестабільності". На думку автора, "ПіС без бою владу не віддасть".