 Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.08.2021

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Політика й суспільство

Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео)

Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.

Polen | Protest vor dem polischen Parlament gegen die Einschränkung der Pressefreiheit

Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською" з такими темами:

00:05 Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального
5:45 Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці
11:30 Болгарія: як митець у квір-спосіб бореться проти гомофобії
12:05 Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал
17:57 Франція: чому на Корсиці виловлюють сміття замість риби 

 

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Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео)

Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.  

Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео)

Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.  

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео)

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.  

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