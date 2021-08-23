Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео)

Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.
Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською" з такими темами:
00:05 Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального
5:45 Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці
11:30 Болгарія: як митець у квір-спосіб бореться проти гомофобії
12:05 Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал
17:57 Франція: чому на Корсиці виловлюють сміття замість риби
Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.
Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.