Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео)

Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською" з такими темами:

00:05 Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального

5:45 Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці

11:30 Болгарія: як митець у квір-спосіб бореться проти гомофобії

12:05 Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал

17:57 Франція: чому на Корсиці виловлюють сміття замість риби