Політика й суспільство

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео)

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.

Віктор Орбан (ліворуч) та Лі Кецян

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