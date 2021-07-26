Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео)

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.
Дивіться європейський тижневик з такими темами:
Німеччина: життя після повені століття
Угорщина: суперечка через китайський університет
Норвегія: десять років після стрілянини на Утої
Італія: молодь повертається на Сицилію
Росія: безславний кінець радянського довгобуду
Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.
Більше угорських дітей, менше мігрантів - керуючись такою метою, уряд Віктора Орбана прагне підвищити народжуваність в Угорщині щедрою фінансовою підтримкою молодих родин. Поодинокі критики говорять про дискримінацію.