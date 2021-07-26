 Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.07.2021

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Політика й суспільство

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео)

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.

Lettland Treffen Regierungschefs aus Mittel- und Osteuropa mit Li Keqiang

Віктор Орбан (ліворуч) та Лі Кецян

Дивіться європейський тижневик з такими темами:

Німеччина: життя після повені століття
Угорщина: суперечка через китайський університет
Норвегія: десять років після стрілянини на Утої
Італія: молодь повертається на Сицилію
Росія: безславний кінець радянського довгобуду

 

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Навіщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - "Європа у фокусі" (відео)

Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.  

Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Більше угорських дітей, менше мігрантів - керуючись такою метою, уряд Віктора Орбана прагне підвищити народжуваність в Угорщині щедрою фінансовою підтримкою молодих родин. Поодинокі критики говорять про дискримінацію.  

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.  

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Навіщо Віктору Орбану китайці й університет? "Європа у фокусі" (26.07.2021) 26.07.2021

Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.

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Докладно

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