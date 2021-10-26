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Ярослав Качинський

Ярослав Качинський - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ярослав Качинський".

Ярослав Качинський є співзасновником та головою партії Право і справедливість (ПіС). З 14 липня 2006 до 16 листопада 2007 Ярослав Качинський був прем'єр-міністром Польщі. У жовтні 2020 року він обійняв посаду віце-прем’єр-мінстра в уряді Матеуша Моравецького. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща планує більш ніж удвічі збільшити армію

Польща планує більш ніж удвічі збільшити армію 26.10.2021

Через "імперські амбіції" Росії та проблеми із біженцями правляча партія "Право і справедливість" воліє "готуватися до війни" і зміцнювати свою армію, заявив Ярослав Качинський.
Польща на шляху виходу з Євросоюзу?

Польща на шляху виходу з Євросоюзу? 08.10.2021

Після вердикту Конституційного суду Польщі у Брюсселі панує шок. У політичних колах ЄС зростає побоювання, що Варшава стала на шлях виходу зі спільноти.
Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео)

Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео) 23.08.2021

Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.

Уряд Польщі обіцяє ліквідувати суперечливу дисциплінарну палату ВС

Уряд Польщі обіцяє ліквідувати суперечливу дисциплінарну палату ВС 07.08.2021

Варшава ліквідує дисциплінарну палату Верховного суду країни, запевнив Ярослав Качинський. Палата мала право звільняти суддів та прокурорів.
Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну 05.07.2021

Новий глава опозиційної "Громадянської платформи" заявив, що для правлячої у Польщі партії ПіС Росія є ближчою за ЄС.
Ярослава Качинського переобрали головою партії Право і справедливість

Ярослава Качинського переобрали головою партії "Право і справедливість" 03.07.2021

Правлячу в Польщі партію й надалі очолюватиме Ярослав Качинський. Він заявив, що новий чотирирічний термін стане для нього останнім на посаді голови партії.
Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку

Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку 19.06.2021

Лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закидає Росії масштабну кібератаку на провідних польських політиків.

Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021) 11.02.2021

Щороку близько 200 000 жінок з Польщі роблять аборти або за кордоном, або незаконно вдома. Одна з них відверто розповіла DW свою історію.
У Польщі третій день поспіль протестували проти заборони абортів

У Польщі третій день поспіль протестували проти заборони абортів 30.01.2021

Багато протестувальників носили захисні маски із зображенням червоних блискавок. Вони є символом руху за право на аборт.
Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються

Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються 29.01.2021

У Польщі не вщухають протести проти жорсткої заборони абортів. Конституційний суд остаточно заборонив переривати вагітність, навіть якщо плід невиліковно хворий. Опоненти вважають рішення нелегітимним.

Коментар: Бюджет ЄС врятували, під загрозою опинилась правова держава

Коментар: Бюджет ЄС врятували, під загрозою опинилась правова держава 11.12.2020

Компроміс дозволив Анґелі Меркель побороти вето Польщі та Угорщини та врятувати таким чином бюджет ЄС. І хоч цей компроміс, може, й був необхідним, із політичної точки зору це була помилка, вважає Барбара Везель.
Коментар: Коли твої друзі Орбан і Качинський, ворогів не треба

Коментар: Коли твої друзі Орбан і Качинський, ворогів не треба 17.11.2020

Угорщина і Польща блокують бюджет ЄС через прив'язку виділення коштів до верховенства права. Але це правило треба було ухвалити набагато раніше, пише Барбара Везель.
Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео)

Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео) 09.11.2020

Страйк жінок у Польщі триває. Активістки закликають громадян щопонеділка, починаючи з 9 листопада, виходити на марші протесту, аби домогтися відставки уряду та пом'якшити законодавство про аборти.
Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу 28.10.2020

Рішення конституційного суду щодо абортів спричинило у Польщі масові протести жінок. Цей вердикт під час пандемії COVID-19 міг базуватися на цинічному розрахунку, вважає Бартош Дудек.
У Польщі домовилися про нову коаліційну угоду

У Польщі домовилися про нову коаліційну угоду 26.09.2020

Угода зберігає коаліцію у Польщі і розрахована на три роки. Суперечка між провідною партією "Право і справедливість" та одним з молодших патнерів по коаліції виникла через кадрові питання.

Коментар: Вибори президента Польщі посилили розкол країни

Коментар: Вибори президента Польщі посилили розкол країни 13.07.2020

Націонал-консервативного президента Польщі Анджея Дуду переобрали на другий термін. Консервативна революція, яка розпочалася з його першого обрання у 2015 році, триває, вважає Бартош Дудек.
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