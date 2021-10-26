Ярослав Качинський - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ярослав Качинський".

Ярослав Качинський є співзасновником та головою партії Право і справедливість (ПіС). З 14 липня 2006 до 16 листопада 2007 Ярослав Качинський був прем'єр-міністром Польщі. У жовтні 2020 року він обійняв посаду віце-прем’єр-мінстра в уряді Матеуша Моравецького. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.