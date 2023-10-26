Польща шукає новий уряд: Туск готовий, але Дуда вагається

Опозиція в Польщі отримала серйозну більшість у парламенті і висуває на посаду глави уряду Дональда Туска. Однак президент Анджей Дуда затягує. Чи немає прагне він таким чином розколоти проєвропейський табір?

Після блискучої перемоги на парламентських виборах 15 жовтня 2023 року демократична опозиція в Польщі налаштована на швидку зміну влади. Лідери ліволіберальної "Громадянської платформиї" (KO), християнсько-демократичного альянсу "Третій шлях" (TD) та "Нових лівих" (NL) офіційно підтвердили 24 жовтня у Варшаві, що вони прагнуть створити коаліційний уряд на чолі з Дональдом Туском.

"Ми готові працювати разом у партнерстві і сформувати нову більшість, уряд. Розпочати роботу ми можемо у будь-який момент", - наголосив Туск під час виступу в парламенті спільно з іншими опозиційними лідерами. Разом з Шимоном Головнею та Владиславом Косіняком-Камишем з TD і Влодзімежем Чажастим з "Нових лівих" Туск звернувся до президента Польщі Анджея Дуди із закликом "не втрачати часу" і дати новому уряду "зелене світло".

Читайте також: Парламентські вибори у Польщі: шанс для лідера опозиції Дональда Туска

Проєвропейська коаліція має у парламенті 248 мандатів, а тому - стійку більшість у нижній його палаті Сеймі, який загалом налічує 460 депутатів. У верхній палаті, Сенаті, дотеперішня опозиція має ще кращі позиції - 66 мандатів зі 100.

За такого розкладу сил питання про формування уряду, власне, мало б вирішитись доволі просто. Однак Дуда, від якого залежить процедура формування кабінету, не поспішає.

Дональд Туск (другий ліворуч) з іншими лідерами опозиції Польщі Фото: Pawel Supernak/dpa/picture alliance

"Строк повноважень парламенту завершується 12 листопада. Я не бачу причин для його скорочення", - заявив президент у Варшаві 26 жовтня, оголосивши, що новий парламент збереться 13 листопада.

Президент Дуда запрошує на консультації

Глава держави, який пов'язаний із націонал-консервативним табором на чолі з лідером правлячої партії "Право і справедливість" (PiS) Ярославом Качинським, має 30 днів, згідно з польською конституцією, щоб скликати першу сесію нового парламенту. Після цього він має ще 14 днів, щоб передати мандат на створення уряду особі, яку він визначить. Президент Дуда не бачить необхідності скорочувати строк повноважень парламенту, заявили і в президентському палаці.

Заяви Туска та його партнерів по коаліції, вочевидь, виявилися для Дуди недостатніми. Щоб з'ясувати для себе, хто має найбільші шанси сформувати урядову більшість, президент запросив усі партії, представлені в майбутньому парламенті, на консультації.

Читайте також: Дуда скликає новий парламент: є два кандидати в прем'єри Польщі

Представники ПіС на чолі з главою уряду Матеушем Моравецьким опинились у Дуди в пріоритеті - такий собі показовий хід проти Туска. ПіС отримала 194 місця і вийшла з парламентських виборів найсильнішою силою, але не може продовжувати керувати країною через брак партнерів для коаліції.

ПіС тримається за владу

Незважаючи на це, "Право і справедливість", яка керує країною вже вісім років, досі чіпляється за владу і не має наміру здаватися. "ПіС поінформувала президента, що Матеуш Моравецький є її кандидатом на посаду голови уряду і що вона готова сформувати уряд", - заявив очільник президентської канцелярії Марчін Масталерек після зустрічі делегації ПіС з Дудою.

Анджей Дуда, безпартійний Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Туска до президентського палацу запросили наступним. Після зустрічі лідер ліберальної опозиції розповів про "конструктивну розмову". Дуда запевнив його, що поважатиме результати виборів. "Якщо підтвердиться, що опозиція має більшість, він (Дуда) ні хвилини не вагатиметься, щоб віддати мандат на управління державою кандидату, висунутому опозицією", - зазначив Туск.

Читайте також: Жінки покарали "ПіС" на виборах у Польщі?

Утім, сам Дуда після зустрічі виглядав невизначеним. "У нас дійсно є два серйозні кандидати на посаду прем'єр-міністра", - наголосив він після консультацій, маючи на увазі Моравецького і Туска. Обидва запевнили його, що матимуть більшість у парламенті. Президент залишив відкритим питання, кому він дасть мандат на управління країною. "Я повинен подумати про це", - зазначив він.

Чи загрожує демократичній опозиції розкол?

На що сподівається ПіС? "Тактика ПіС полягає в тому, щоб вичікувати якомога довше у сподіванні, що в демократичній опозиції виникнуть конфлікти, а потім і розкол", - пояснює політолог Антоні Дудек, який вважається одним з найкращих експертів з питань політичної сцени в Польщі. "Націонал-консерватори хочуть дати коаліції час розпастися", - додає він.

І насправді: перші симптоми цього уже помітні. Право жінок на аборт у перші 12 тижнів вагітності, яке ліві вважають таким, що не підлягає обговоренню, політики "Третього шляху" називають неприйнятним.

Читайте також: У Польщі пройшли марші прихильників абортів після чергової смерті вагітної

Утім, партія Качинського не хоче обмежуватися пасивним очікуванням можливого розбрату в лавах своїх опонентів. ПіС намагається залучити на свій бік окремих депутатів з інших партій, пропонуючи їм вигідні посади. Депутат від "Третього шляху" Косіняк-Камиш, за чутками, отримав пропозицію приєднатися до уряду ПіС на посаді глави уряду. Парламентаріїв ТД обдзвонювали люди з ПіС і заманювали привабливими пропозиціями. Однак поки що не відомо про жодного перебіжчика.

"М'яч ще на полі, нічого не вирішено. Ми отримуємо сигнали від людей з інших партій про те, що вони хочуть співпрацювати з нами", - заспокоює членів своєї партії речник ПіС Рафаль Боченек.

Туск бореться у Брюсселі за мільярди для Польщі

Тривалий перехідний період стає проблемою для майбутнього глави уряду Туска. ПіС блокує передачу влади і звинувачує його у тому, що він не виконав найважливішу обіцянку своєї передвиборної кампанії. Європейська Комісія заморозила 35 мільярдів євро з COVID-фонду для Польщі через порушення принципу верховенства права урядом "Права і справедливості". Туск пообіцяв розблокувати ці кошти одразу після перемоги на виборах. Тому 25 жовтня він вирушив до Брюсселя, де зустрівся, зокрема, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Я хочу врятувати кошти, призначені Польщі", - сказав він.

Читайте також: Суд ЄС: Судова реформа в Польщі порушує закони Євросоюзу

Депутат Сейму Даріуш Йонський підозрює інший мотив затягування передачі влади. Депутат, який спеціалізується на викритті скандалів, звернув увагу на те, що внутрішня спецслужба Польщі нещодавно терміново придбала кілька десятків шредерів. Кажуть, у деяких міністерствах шредери зараз працюють цілодобово.

Качинсього на пенсію?

Не всі політики PiS готові ігнорувати жорсткі політичні факти. Саме тому всередині партії почали шукати відповідальних за поразку. Генеральний секретар партії і близька довірена особа Качинського Криштоф Соболевський подав 25 жовтня у відставку. Сам Качинський - ікона польських правих - також наразився на критику у власному таборі. Так, очільник канцелярії Дуди Масталерек без вагань відповів ствердно на запитання журналіста, чи не варто Качинському піти на пенсію. Одну з причин втрати влади ПіС він вбачає у "гріху гордині".