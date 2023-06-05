Суд ЄС: Судова реформа в Польщі порушує закони Євросоюзу

Суд Європейського Союзу задовольнив скаргу Єврокомісії в конфлікті з Варшавою навколо судової реформи, що проводиться в Польщі. У рішенні суду йдеться, що ця реформа суперечить законодавству ЄС.

Польща зазнала остаточної поразки в Суді Європейського Союзу в суперечці з Брюсселем щодо судової реформи, яку провадить уряд у Варшаві. У понеділок, 5 червня, суд у Люксембурзі задовольнив скаргу Єврокомісії, визнавши, що положення польської реформи порушують законодавство Євросоюзу.

Зокрема, суд підтвердив, що створена в рамках судової реформи у Польщі дисциплінарна палата для суддів "не відповідає вимогам незалежності та неупередженості". Польські судді, які ухвалюють рішення відповідно до законодавства ЄС, ризикують отримати санкції від дисциплінарної палати, що "може вплинути на їхню незалежність", йдеться у заяві суду.

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Крім того, вимога до суддів у Польщі повідомляти про їхнє членство в будь-якій організації або партії та публікація цих даних, на переконання суду, порушує фундаментальні права на повагу до приватного життя.

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Єврокомісія привітала це судове рішення. "Сьогодні важливий день для відновлення незалежного правосуддя в Польщі", - написав у Twitter єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Варшава, своєю чергою, розкритикувала постанову суду. "Це рішення було написано не суддями, а політиками. Це явне порушення європейських договорів, зазіхання європейського суду на компетенції, яких у нього немає", - висловив своє обурення міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, якого цитує AFP.