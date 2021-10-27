 По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2021

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По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу

Суд ЄС наклав штраф на Польщу через відмову країни виконувати вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Варшаву зобов'язали виплачувати по мільйону євро щодня.

Судову реформу в Польщі часто критикують і всередині країни, і в ЄС

Судову реформу в Польщі часто критикують і всередині країни, і в ЄС

Суд Європейського Союзу у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати Єврокомісії по одному мільйону євро штрафу щодня, допоки Варшава не виконає вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Суду ЄС у середу, 27 жовтня.

Суд ЄС вимагає від Варшави виконати його рішення від 14 липня 2021 року, у якому судді зобов'язали Польщу негайно призупинити повноваження дисциплінарної палати Верховного суду країни, оскільки вона загрожує незалежності судової системи. Як зазначено в новому рішенні Суду ЄС, виконання попередньої постанови необхідне для того, "аби уникнути серйозної і непоправної шкоди правовому порядку у Європейському Союзі й цінностям, на яких засновано ЄС, зокрема верховенству права".

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і представники правлячої партії "Право і справедливість" на рішення Суду ЄС поки не відреагували. Заступник міністра юстиції Польщі Себастіан Калета у своєму Twitter назвав постанову суду "узурпацією і шантажем". Рішення Суду ЄС набуває чинності з моменту, коли Польща отримає повідомлення про нього.

Суперечка Польщі і ЄС через судову реформу

Судова реформа в Польщі, яку почала просувати з приходом до влади в 2015 році правляча партія "Право і справедливість", викликала чимало суперечок всередині країни й погіршила відносини Варшави з Брюсселем. Центральним елементом реформи стало створення в 2018 році дисциплінарної палати Верховного суду (ВС) Польщі, яка отримала право звільнити будь-якого суддю чи прокурора. Критики реформи вважають, що такий орган може використовуватися владою для покарання суддів за неугодні рішення.

У липні цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності. Після цього Єврокомісія дала Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.

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У серпні в партії "Право і справедливість" пообіцяли ліквідувати дисциплінарну палату "в тому вигляді, в якому вона є зараз" на вимогу ЄС. Водночас, рішення Суду ЄС назвали втручанням у внутршні справи Польщі. Тоді ж Верховний суд країни частково обмежив роботу дисциплінарної палати, утім її повноваження досі не припинили й детального плану щодо альтернатив не представили. У зв'язку з цим у вересні Єврокомісії звернулася до Суду ЄС з вимогою накласти на Польщу штраф за невиконання зобов'язань. 

Суперечка загострилася після того, як 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі постановив, що національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів Євросоюзу суперечать конституції Польщі. Після цього всією країною прокотилися протести. Єврокомісія вже пообіцяла відреагувати на це рішення судовим позовом або блокуванням коштів для Польщі. 

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