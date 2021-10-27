По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу

Суд Європейського Союзу у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати Єврокомісії по одному мільйону євро штрафу щодня, допоки Варшава не виконає вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Суду ЄС у середу, 27 жовтня.

Суд ЄС вимагає від Варшави виконати його рішення від 14 липня 2021 року, у якому судді зобов'язали Польщу негайно призупинити повноваження дисциплінарної палати Верховного суду країни, оскільки вона загрожує незалежності судової системи. Як зазначено в новому рішенні Суду ЄС, виконання попередньої постанови необхідне для того, "аби уникнути серйозної і непоправної шкоди правовому порядку у Європейському Союзі й цінностям, на яких засновано ЄС, зокрема верховенству права".

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і представники правлячої партії "Право і справедливість" на рішення Суду ЄС поки не відреагували. Заступник міністра юстиції Польщі Себастіан Калета у своєму Twitter назвав постанову суду "узурпацією і шантажем". Рішення Суду ЄС набуває чинності з моменту, коли Польща отримає повідомлення про нього.

Суперечка Польщі і ЄС через судову реформу

Судова реформа в Польщі, яку почала просувати з приходом до влади в 2015 році правляча партія "Право і справедливість", викликала чимало суперечок всередині країни й погіршила відносини Варшави з Брюсселем. Центральним елементом реформи стало створення в 2018 році дисциплінарної палати Верховного суду (ВС) Польщі, яка отримала право звільнити будь-якого суддю чи прокурора. Критики реформи вважають, що такий орган може використовуватися владою для покарання суддів за неугодні рішення.

У липні цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності. Після цього Єврокомісія дала Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.

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У серпні в партії "Право і справедливість" пообіцяли ліквідувати дисциплінарну палату "в тому вигляді, в якому вона є зараз" на вимогу ЄС. Водночас, рішення Суду ЄС назвали втручанням у внутршні справи Польщі. Тоді ж Верховний суд країни частково обмежив роботу дисциплінарної палати, утім її повноваження досі не припинили й детального плану щодо альтернатив не представили. У зв'язку з цим у вересні Єврокомісії звернулася до Суду ЄС з вимогою накласти на Польщу штраф за невиконання зобов'язань.

Суперечка загострилася після того, як 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі постановив, що національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів Євросоюзу суперечать конституції Польщі. Після цього всією країною прокотилися протести. Єврокомісія вже пообіцяла відреагувати на це рішення судовим позовом або блокуванням коштів для Польщі.