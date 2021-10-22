Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці

Суперечка Євросоюзу та Польщі через рішення Конституційного трибуналу країни щодо верховенства польських законів над законодавством ЄС стала одним із основних питань першого дня саміту ЄС, який триває 21-22 жовтня у Брюсселі. Більшість європейських лідерів розкритикували Варшаву за порушення цінностей ЄС. Польщу в цій дискусії підтримав лише глава уряду Угорщини Віктор Орбан.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький залишався на своїх позиціях попри шквал критики з боку лідерів інших країн-членів ЄС. "Ані польський уряд, ані польський парламент не діятимуть під тиском шантажу", - цитує Моравецького агенція dpa. Політик також заявив, що Єврокомісія та Європейський суд намагаються взяти на себе непритаманні їм повноваження.

Меркель закликала до компромісу

На своєму, імовірно, останньому саміті ЄС канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала сторони до компромісу. "Верховенство права лежить в основі існування Європейського Союзу", - наголосила вона. За її словами, юридичні суперечки у Європейському суді не є рішенням у цій ситуації.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також закликав до "конструктивного діалогу", зауваживши, що Єврокомісія є основним законним охоронцем договорів ЄС. Нідерланди, Бельгія та Люксембург зайняли жорстку позицію. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте акцентував на тому, що головним питанням залишається незалежність судової гілки влади Польщі.

Лише угорський лідер Віктор Орбан заявив, що "правда на боці поляків", і назвав критику з Брюсселя "полюванням на відьом проти Польщі у Європі".

Судова реформа Польщі

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі постановив, що національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів Євросоюзу суперечать конституції Польщі. Після цього всією країною прокотилися протести. Єврокомісія вже пообіцяла відреагувати на це рішення судовим позовом або блокуванням коштів для Польщі.

Рішення трибуналу додатково посилило конфлікт між Єврокомісією та Варшавою, який викликала реформа польської судової системи в останні роки. У Брюсселі вважають, що вона призводить до зменшення незалежності судової гілки влади в цій країні.