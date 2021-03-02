Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави

Суперечка між Європейською комісією та консервативним урядом Польщі дедалі більше загострюється. Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду, заявив у середу, 31 березня, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє агенція dpa.

У Брюсселі вважають, що польський закон, що передбачає покарання суддів, підриває їхню незалежність і не відповідає законодавчим принципам Євросоюзу. Крім того, у Єврокомісії вважають, що дисциплінарна палата Верховного суду, не може здійснювати свою діяльність, бо, за словами представників Єврокомісії, не може бути забезпечена її незалежність.

"Я глибоко стурбована постійними заходами, які підривають незалежність судової влади в Польщі", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова. За її словами, уряди країн можуть вільно реформувати свої судові системи, але вони повинні при цьому дотримуватися договорів ЄС.

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Нагадаємо, з лютого 2020 року у Польщі діє суперечливий закон, що передбачає покарання суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення. Покарання передбачає штраф, пониження на посаді або звільнення.

Раніше Юрова припускала, що існує ризик того, що цей закон "може бути використаний, серед іншого, для політичного контролю за змістом судових рішень".

Європейська Комісія неодноразово критикувала уряд Польщі за цю ініціативу. Також відкликати законопроєкт закликала Венеціанська комісія. Критикують його і в самій Польщі. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цього законопроєкту.

Він є частиною судової реформи, яку ініціювала та провела консервативна партія "Право і справедливість" після приходу до влади в 2015 році. Її представники наполягають на необхідності модернізації судової системи і звинувачують Брюссель у втручанні у внутрішні справи.

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