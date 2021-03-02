 Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави

Брюссель вважає, що незалежність польських суддів під загрозою і тому подає позов проти Варшави до Європейського суду.

Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави

Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави

Суперечка між Європейською комісією та консервативним урядом Польщі дедалі більше загострюється. Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду, заявив у середу, 31 березня, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє агенція dpa.

У Брюсселі вважають, що польський закон, що передбачає покарання суддів, підриває їхню незалежність і не відповідає законодавчим принципам Євросоюзу. Крім того, у Єврокомісії вважають, що дисциплінарна палата Верховного суду, не може здійснювати свою діяльність, бо, за словами представників Єврокомісії, не може бути забезпечена її незалежність.

"Я глибоко стурбована постійними заходами, які підривають незалежність судової влади в Польщі", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова. За її словами, уряди країн можуть вільно реформувати свої судові системи, але вони повинні при цьому дотримуватися договорів ЄС. 

Читайте також: У ЄС підсилюють тиск на Польщу через судову реформу

Нагадаємо, з лютого 2020 року у Польщі діє суперечливий закон, що передбачає покарання суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення. Покарання передбачає штраф, пониження на посаді або звільнення.

Раніше Юрова припускала, що існує ризик того, що цей закон "може бути використаний, серед іншого, для політичного контролю за змістом судових рішень".

Європейська Комісія неодноразово критикувала уряд Польщі за цю ініціативу. Також відкликати законопроєкт закликала Венеціанська комісія. Критикують його і в самій Польщі. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цього законопроєкту.

Він є частиною судової реформи, яку ініціювала та провела консервативна партія "Право і справедливість" після приходу до влади в 2015 році. Її представники наполягають на необхідності модернізації судової системи і звинувачують Брюссель у втручанні у внутрішні справи.

Читайте також: Сумнівна судова реформа в Польщі: суддів примусово відправляють на пенсію

Дивитись відео 04:06

Політична пекарня: відносини Польщі з ЄС на прикладі краківського бублика (17.05.2019)

Також за темою

Europäischer Gerichtshof in Luxemburg

Європейський суд виніс ще одне рішення щодо судової реформи у Польщі 02.03.2021

Європейський суд назвав порушенням законів ЄС позбавлення суддів Польщі права на оскарження рішень Ради правосуддя.

Europäischer Gerichtshof in Luxemburg

Судова реформа у Польщі порушила законодавство ЄС - Європейський суд 05.11.2019

Європейський суд постановив, що судова реформа у Польщі, яка передбачала зниження пенсійного віку суддів, порушила закони ЄС. Суд вважає, що ця реформа може викликати сумніви щодо незалежності судової влади.

Luxemburg | Europäischer Gerichtshof: EuGH-Urteil zum ungarischen NGO-Gesetz

У ЄС підсилюють тиск на Польщу через судову реформу 05.08.2020

Європейський суд розгляне звернення суду Амстердама про те, чи можуть сумніви у незалежності судової системи Польщі стати відмовою для видачі їй обвинувачених на підставі європейського ордера на арешт.

Реклама

Докладно

Розлив вакцин на заводі IDT Biologika у Дессау

Як у Дессау в Німеччині виробляють вакцини від коронавірусу

ФРН може стати лідером виробництва вакцин від COVID-19 у ЄС. У Дессау вироблятимуть AstraZeneca і Johnson & Johnson.  

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Чи підштовхнуло це розвиток внутрішнього туризму?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  