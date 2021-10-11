У Варшаві затримали чотирьох людей під час акцій на підтримку ЄС

Десятки тисяч людей вийшли на протести проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції перед законодавством Євросоюзу увечері неділі, 10 жовтня. На мітингу у Варшаві поліція затримала чотирьох людей, серед них - племінник прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

У Варшаві, Гданську, Познані, Щецині, Кракові та низці інших міст люди скандували: "Ми - Європа". Організатори акції у Варшаві та міська влада повідомляють про близько 100 тисяч учасників в акції лише в польській столиці. Кілька десятків мітингарів оштрафували за підпал ракет, перешкоджання руху транспорту під час акції протесту та ходи до штаб-квартири правлячої націонал-консервативної партії "Право і справедливість".

Учасники протесту за європейську Польщу у Варшаві

Протести викликало рішення Конституційного суду Польщі минулого тижня. Він постановив, що національне законодавство Польщі має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів про Євросоюз суперечать Конституції Польщі. Це рішення лише додатково посилює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою, який викликала реформа польської судової системи. У ЄС висловили свою стурбованість через рішення польського конституційного суду.

Читайте також: Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу

Протести за "європейську Польщу"

Критики розцінили ухвалу польських суддів як відмову від цінностей ЄС. Дехто побоюється, що це може призвести до так званого Polexit - виходу країни з Євросоюзу. До протестів проти судової ухвали закликав колишній голова Ради ЄС та експрем'єр Польщі Дональд Туск. Під час акції у Варшаві він звинуватив правлячу партію "Право і справедливість" у бажанні вивести країну з ЄС. "Місце Польщі - в Європі! Ми переможемо, тому що нас більше!" - заявив Туск, який входить до опозиційної партії "Громадянська платформа", перед учасниками демонстрації.

Polexit - це фейк

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкинув звинувачення в тому, що влада йде шляхом до виходу країни з ЄС. "Polexit - це фейк. Це шкідливий міф, який використовує опозиція, щоб прикрити брак ідей щодо належного позиціонування Польщі у Європі (…) Усі зобов'язання, що витікають з законодавства ЄС, залишаються чинними", - написав очільник уряду у вечір протестів у своєму Facebook.

Уряд Польщі вже кілька років проводить реформу судової системи країни, яку жорстко критикує не лише опозиція, але й Єврокомісія. Критики вбачають у реформі тиск на суддів і наступ на незалежність судів. Європейська комісія вже подала кілька позовів до Європейського суду в Люксембурзі на захист прав польських суддів і принципу незалежності судової системи в Польщі. Крім того, Єврокомісія ініціювала процедуру щодо ймовірного порушення довогорів ЄС із боку Польщі. Це зрештою може призвести до тимчасового позбавлення країни права голосу в ЄС.

Читайте також: Польща на шляху виходу з Євросоюзу?