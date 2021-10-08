Дональд Туск скликає поляків на мітинг "за європейську Польщу"

Вийти 10 жовтня на мітинг на захист "європейської Польщі" жителів країни закликав експрем'єр Дональд Туск. Цю пропозицію голова польської опозиційної партії "Громадянська платформа" опублікував у Twitter ввечері у четвер, 7 жовтня.

"Я закликаю всіх, хто хоче захищати європейську Польщу, (прийти. - Ред.) в неділю на Замкову площу у Варшаві. Тільки разом зможемо їх зупинити", - написав він.

Цей заклик Туска є реакцією на рішення Конституційного трибуналу Польщі від 7 жовтня. Трибунал ухвалив, що частина договорів Європейського Союзу суперечить польській конституції. Судді постановили, що членство Польщі в ЄС не надає органам Євросоюзу верховенства у судовій сфері та не означає передачу Польщею свого суверенітету.

Суперечка за пріорітетність права

У Єврокомісії висловили свою стурбованість рішенням Конституційного трибуналу Польщі. Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, заявив, що Брюссель вживатиме "усі заходи", щоб забезпечити повагу до права ЄС у Польщі.

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Провадження у Конституційному трибуналі було відкрито у липні 2021 року за зверненням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Перед цим Суд ЄС постановив, що законодавство ЄС має пріоритет над польським національним законодавством. Це рішення стосувалося процедури призначення суддів у Польщі під керівництвом націонал-консервативної партії "Право і справедливість".

Як розповідала DW, у Брюсселі вважають, що судова реформа, яка відбувається у Польщі в останні роки, призводить до зменшення незалежності судової гілки влади і руйнування системи балансу влади в цій країні. Європарламент у вересні ухвалив резолюцію з закликом до Моравецького відкликати своє звернення до Конституційного трибуналу, наголосивши на "фундаментальній природі верховенства права ЄС як основи права ЄС".