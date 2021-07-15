Єврокомісія бачить загрозу для верховенства права в Польщі й Угорщині

Єврокомісія (ЄК) вбачає загрози для принципу верховенства права в Польщі й Угорщині. Це випливає з оприлюдненого у вівторок, 20 липня, другого щорічного звіту ЄК щодо верховенства права у 27 країнах-членах ЄС. Уряди в Варшаві й Будапешті загрожують незалежності судів та свободі слова, а також докладають замало зусиль для боротьби з корупцією, йдеться у звіті.

Сумніви в незалежності судів

У Брюсселі "серйозно стривожені" тим, що польський уряд не виконує рішення Європейського суду в Люксембурзі. Ідеться, зокрема, про рішення щодо дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Європейський суд постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі повинна тимчасово припинити діяльність, бо існують сумніви в її політичній незалежності. Однак палата продовжує працювати й ухвалювати рішення, цитує звіт інформагенція AFP, а "сумніви щодо незалежності та легітимності Конституційного суду Польщі досі не розвіяні". КС Польщі днями визнав неконституційними рішення Євросуду щодо польської судової реформи.

ЄК також висловила сумніви в незалежності угорських суддів. Зокрема там вказали на призначення голови Конституційного суду країни всупереч позиції Національної юридичної ради.

Проблеми зі свободою слова

ЄК вказала на проблеми зі свободою слова в обох країнах. Угорський уряд активно замовляє рекламу і таким чином вдається до "непрямого політичного впливу" на медіа, вважають у Брюсселі. Держава - найбільший замовник реклами в Угорщині, а велику частину доходів від реклами отримують медіакомпанії, які вважаються близькими до уряду, уточнено у звіті.

У Польщі схожа ситуація, до того ж, одне з державних підприємств планує придбати великий медіаконцерн, а це "потенційна загроза для плюралізму на медіаринку", вказано у звіті.

Складання звітів Єврокомісії про дотримання принципу верховенства права у державах ЄС започаткували у 2020 році. Фахівці оцінюють 27 країн-членів ЄС за однаковими критеріями. Щодо інших країн, то Австрію цьогоріч розкритикували за велику кількість спонсорованої державою реклами в медіа, а Німеччину - за недостатнє регулювання грошових внесків, які отримують політичні партії.

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Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс вказав на позитивну тенденцію: за його словами, в Румунії після публікації звіту вирішили змінити суперечливі пункти судової реформи. Водночас комунікація з Польщею та Угорщиною "дещо складніша", бо в обох країнах ситуація з верховенством права "є радше системною або систематичною".

Брюссель роками критикує Варшаву й Будапешт за порушення принципу верховенства права. ЄК ініціювала процедури щодо ймовірного порушення довогорів ЄС із боку Угорщини та Польщі. Такі процедури можуть призвести до розгляду справ у Європейському суді та навіть до тимчасового позбавлення обох країн права голосу в ЄС.

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