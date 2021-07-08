Дискримінація ЛГБТК: ЄК вдасться до правових кроків щодо Польщі й Угорщини

Європейська Комісія здійснить правові кроки щодо Угорщини та Польщі у зв'язку з імовірною дискримінацією секс-меншин у цих країнах. Рівність і повага до гідності та прав людини належать до базових цінностей Євросоюзу, наголосили в четвер, 15 липня, у Єврокомісії.

У Брюсселі пояснили, що скористаються всіма доступними інструментами, аби захистити європейські цінності. З цією метою ЄК ініціювала процедури щодо порушень договорів ЄС із боку Польщі та Угорщини. Такі процедури можуть призвести до розгляду справ у Суді ЄС у Люксембурзі, передає інформагенція dpa.

За що критикують Угорщину та Польщу

У випадку Будапешта йдеться про новий закон, який обмежує поширення інформації про секс-меншини серед неповнолітніх. Закон забороняє дітям доступ до публікацій про негетеросексуальні стосунки та рекламу, в яких ЛГБТК-спільноти зображені як частина суспільних норм. У ЄС гостро критикували цей документ, бо вважають його дискримінаційним. Офіційний Будапешт відкидає критику і аргументує тим, що прагне захистити право батьків самостійно вирішувати питання сексуальної просвіти дітей.

У випадку Варшави йдеться про створення так званих "вільних від ЛГБТ зон" у містах Польщі, які ухвалювали відповідні резолюції у 2020-му році. Раніше Єврокомісія відмовила деяким із цих міст у фінансуванні.

Абревіатура "ЛГБТК" означає "лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квір-люди".

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