 Угорщина: новий ворог Орбана - ЛГБТІК-спільнота | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.06.2021

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Європа

Угорщина: новий ворог Орбана - ЛГБТІК-спільнота

В Угорщині ухвалили гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.

Протести за права ЛГБТІК у Будапешті

Близько 10 тисяч демонстрантів 14 червня вийшли на вулиці Будапешта із протестом проти нового гомофобного закону

Парламент Угорщини у вівторок, 15 червня, ухвалив закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей. За закон проголосували 157 депутатів із правлячої націоналістичної партії "Фідес" та правої опозиційної партії "Йоббік". Проти віддав свій голос лише один позафракційний лівий депутат. Решта законодавців від ліберальних та лівих партій не голосували, тому що залишили на знак протесту залу засідань.

Загалом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має репутації махрового гомофоба. Та все ж час від часу, керуючись політичними міркуваннями, він таки дозволяє собі гомофобські заяви. Так, минулої осені Орбан в одному з інтерв'ю провів паралель між гомосексуальністю та педофілією: "Угорщина - толерантна країна, коли йдеться про гомосексуалізм, - сказав він. - Але є червона межа, яку не можна перетинати: залиште дітей у спокої!"

Тепер ці слова стали неписаним гаслом для нового закону. У ньому змішані посилення покарання за педофілію, захист дітей та заборона на поширення "пропаганди гомосексуалізму" серед неповнолітніх. У пояснювальній записці до законопроєкту, серед іншого, було зазначено, що популяризація зміни статі та гомосексуальності може зашкодити неповнолітнім у їхньому моральному розвитку та формуванні їхньої природної гендерної ідентичності.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Закон викликав великі суперечки: численні громадські організації, включаючи Amnesty International, виступили категорично проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".

Спочатку проєкт закону, поданий наприкінці травня, стосувався лише посилення покарання за педофілію. Він виник на тлі кількох скандалів через педофілію в оточенні партії "Фідес", які не вдалося "зам'яти". Серед них - справа колишнього посла Угорщини в Перу Габора Калети, розголосу якої тривалий час вдавалося уникнути, - торік його засудили до умовного покарання за зберігання близько 19 тисяч візуальних зображень дитячої порнографії.

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Розпливчаті формулювання

Очевидно, що Орбан прагнув очолити боротьбу з педофілією та в такий спосіб розвіяти підозри в тому, що його партія не виступає проти неї достатньо жорстко. Однак наприкінці минулого тижня депутати від "Фідес" раптово внесли в законопроєкт і норми щодо захисту дітей від "пропаганди гомосексуалізму".

Людський ланцюг довкола будівлі угорського парламенту в Будапешті на знак протесту проти ухвалення закону, 14 червня

Людський ланцюг довкола будівлі угорського парламенту в Будапешті на знак протесту проти ухвалення закону, 14 червня

Відповідно до дуже розпливчатих формулювань, в Угорщині заборонили "пропаганду гомосексуалізму" та зміни статі серед неповнолітніх. Тільки організації, відібрані урядом, мають право читати лекції на такі теми у школах. Реклама, у якій гомосексуальність і зміна статі подаються "як самоціль", також не має бути доступною неповнолітнім.

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На черзі - "чорний список" фільмів?

Законопроєкт не містить чіткого визначення усіх термінів, із якими запропоновано боротися. Тому навіть публічна демонстрація "веселкових" прапорів ЛГБТІК може стати кримінальним злочином.

Закон також може вплинути на контент ЗМІ у найширшому розумінні - на це вказує найбільший приватний телевізійний мовник Угорщини RTL Klub у своєму заклику проти ухвалення цього закону. Не виключено, що навіть фільми та серіали, які стосуються сучасного сімейного життя, потраплять до "чорного списку", йдеться у заяві RTL Klub.

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"Курс на поляризацію суспільства"

Уряд Угорщини залишив без відповіді офіційний запит DW щодо цього закону. Державний секретаріат з питань міжнародних комунікацій надіслав DW лише письмову заяву, яка майже повторює пояснювальну записку до законопроєкту. Угорський політолог Андраш Бозокі з Центральноєвропейського університету у Відні заявив DW, що йдеться про документ, який явно порушує цінності ЄС і який, зрештою, має скасувати один з європейських судів. "Закон бере за приклад Росію та Польщу", - каже Бозокі й нагадує, що у 2013 році в Росії був ухвалений закон проти "гейпропаганди", а в Польщі президент Анджей Дуда вдавався до гомофобних заяв під час торішньої передвиборчої кампанії.

Андраш Бозокі

Професор Андраш Бозокі з Центральноєвропейського університету у Відні

Натомість в Угорщині Орбана гомофобія раніше не відігравала помітної ролі. Останнім часом усе змінилося: торік зміну статі в Угорщині заборонили законом, а конституцію доповнили формулюванням: "Мати - жінка, батько - чоловік". Це означає, що одностатеві пари у країні більше не мають права усиновлювати дітей.

"Гадаю, що Орбан цим законом хоче відвернути увагу від актуальних проблем, адже деякі його старі гасла вже не мобілізують маси. Наприклад, тема загрози міграції, бо ж біженців вже майже немає", - коментує Бозокі.

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Розколоти опозицію

Насправді Вікторові Орбану вже давно не солодко. Роздратування угорської громадськості з приводу корупційних справ в оточенні глави уряду та невмілого менеджменту під час пандемії постійно зростає. Орбану дедалі частіше доводиться захищатися і навіть давати "задній хід", як було у випадку з украй непопулярним угорсько-китайським проєктом університету. В уряді тимчасово відмовилися від планів відкриття філії елітного державного китайського університету імені Фудана в Будапешті і заявили, що готові до референдуму з цього питання.

Дівчина тримає веселковий прапор на тлі угорського парламенту

"Веселковий" прапор під час протестів у Будапешті, 14 червня

Новий закон Орбану потрібен лише для того, щоби з позицій оборони вийти в нападники, розмірковує політолог Бозокі. Йдеться також про спробу розколоти опозицію, де об'єднанні у блоці відразу шість різних партій. Схоже, Орбанові це вже вдалося, каже Бозокі і додає, що "це погана новина для опозиції".

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Шокуюче самогубство

Тим часом трагічні наслідки відсутності доступу дітей до анатомічно-сексуальної інформації демонструє нещодавній випадок у селищі Гававенчелло у східному регіоні Угорщини, що межує з Україною.

Таблоїд Blikk повідомив про самогубство 13-річного хлопчика у ромській громаді. Він стрибнув у воду з мосту. "Не міг впоратися з тим, що був іншим, любив хлопців, - сказав батько загиблого. - Страшний біль гризе мене, що через мою заклопотаність не приділяв достатньо уваги його душевному станові".

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    Автор: Сертан Сандерсон


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Докладно

Протести за права ЛГБТІК у Будапешті

Новий ворог Орбана - ЛГБТІК-спільнота

В Угорщині ухвалили гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести.  

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