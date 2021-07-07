У Грузії помер телеоператор, якого побили противники ЛГБТК-прайду

У Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Олександр Лашкарава. Кілька днів тому його побили невідомі. Побиття відбулося 5 липня, коли у Тбілісі протестували проти маршу ЛГБТК-спільноти і агресивно налаштовані люди нападали на журналістів. Про смерть телеоператора повідомила в неділю, 11 липня, TV Pirveli. Телеоператор помер у себе вдома, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ.

Оператора із травмами після побиття доправили 5 липня в одну з тбіліських лікарень. Керівник інформаційної служби TV Pirveli Нодар Меладзе повідомляв, що в нього зламані лицьові кістки.

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило кримінальну справу за фактом смерті Лашкарави. Триває розслідування. Раніше в відомстві повідомляли про затримання кількох підозрюваних у нападі на журналіста й оператора TV Pirveli.

Радикали нападали на журналістів

5 липня на журналістів у Тбілісі напав натовп, невдоволений акцією "Марш гідності", яка мала відбутися на підтримку ЛГБТК-спільноти. Постраждали понад 50 співробітників ЗМІ, серед них були оператори й фотографи. Дипломатичні місії, акредитовані у Тбілісі, засудили насильство.

Через напади на журналістів прайд скасували за кілька годин до початку. Організатори - неурядова організація Tbilisi Pride - звинуватила грузинську владу в бездіяльності поліції та перешкоджанні праву на зібрання.

6 липня у Тбілісі за посилених заходів безпеки відбулася акція проти насильства. Радикали знову намагалися зірвати протест, у якому брали участь представники ЛГБТК-спільноти. Поліції вдалося запобігти зіткненням. 100 осіб затримали.