ЛГБТК-марш у Тбілісі скасували через напади гомофобів

За кілька годин до початку в столиці Грузії Тбілісі маршу представників ЛГБТК-спільноти цей захід було скасовано через напади на його учасників і журналістів. Про це в понеділок, 5 липня, повідомили в Facebook організатори маршу, неурядова організація Tbilisi Pride, поклавши провину за інцидент на грузинську владу.
"З огляду на сьогоднішні події, ми не очікуємо, що МВС адекватно виконає свої обов'язки, оскільки бачимо, що вони не реагують на факти насильства, що стаються перед ними, а величезна хвиля ненависті, яку ми зараз спостерігаємо, натхненна і підтримана урядом і патріархією, - цитує повідомлення видання "Грузия Online". - Влада не тільки не забезпечувала безпеку квір-спільноти і наших прихильників, але і не дозволила нам здійснювати наше право на зібрання своїми активними діями. Ми не можемо виходити на вулиці, повні жорстоких людей, які підтримуються владою, патріархією та проросійськими силами, і наражати на небезпеку життя людей! ".
Раніше того ж дня тисячі противників проведення в столиці Грузії "маршу гідності" під гаслом "Виходь за солідарність" перекрили центральну тбіліську вулицю Руставелі. Вони влаштували там мітинг і стали нападати як на присутніх для участі в прайд-параді, так і на представників ЗМІ, кидаючи в них пляшки, каміння і палиці. За даними "Грузия Online", нападу зазнали близько 20 журналістів і операторів, була пошкоджена їхня техніка. Постраждали, зокрема, співробітники "Радіо Свобода", телеканалу Rustavi 2 та інших. Кількох представників ЗМІ доправлено до лікарень.
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Крім того, десятки радикально налаштованих гомофобів зібралися перед офісом організації Tbilisi Pride. Кілька противників гей-спільноти піднялися на балкон будівлі, зірвали з фасаду веселковий прапор і спалили його.
Противники проведення маршу спалюють символіку ЛГБТК-спільноти
За фактом нападу на журналістів порушено кримінальну справу.
Дипломати засудили насильство
Дипломатичні місії, акредитовані в Тбілісі, виступили зі спільною заявою у зв'язку з фактами насильства в столиці Грузії.
"Ми засуджуємо сьогоднішні насильницькі напади на активістів громадянського суспільства, представників громадськості та журналістів, а також позиції не засудження такого насильства з боку державних лідерів і священнослужителів. Право на участь у мирних зібраннях гарантується конституцією Грузії. Насильство просто неприпустимо і не має виправдання", - йдеться в заяві, цитує інформагенція "Інтерфакс".
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У ній наголошується, що всі, хто підбурює або погрожує вчинити насильство, або робить насильницькі дії, заважає грузинським правоохоронним органам забезпечити мирну і безпечну обстановку, повинні постати перед судом згідно з принципами верховенства закону. "Ми закликаємо всіх лідерів Грузії й правоохоронні органи негайно діяти й захистити тих, хто користується конституційним правом збиратися і висловлювати свою думку, захистити журналістів, які діють відповідно до принципів вільної преси, і публічно засудити насильство", - йдеться в спільній заяві іноземного дипломатичного корпусу.
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Автор: Сертан Сандерсон