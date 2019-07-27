У Берліні провели прайд на підтримку прав ЛГБТІК

Кілька тисяч людей узяли участь у демонстрації в Берліні на підтримку рівноправ'я для гомо-, транссексуальних та інших людей, які належать до секс-меншин. Демонстрацію провели в суботу, 26 червня.

Учасники сформували три колони, які рухалися в напрямку центру - площі Александерплац. Люди несли в руках веселкові прапори, рожеві прапори з зображенням єдинорога і плакати з написами "Queerschutz now" ("Квір-захист зараз") і "Kein Sex mit Nazis" ("Жодного сексу з нацистами"). Деякі учасники були топлес, інші - перевдягнені в поліцейську уніформу. Більшість були вдягнені нейтрально, а також носили захисні маски, передає інформагенція dpa.

Демонстрація "CSD Berlin Pride" (CSD - скорочено Christopher Street Day) є альтернативою традиційному CSD-параду у стилі вечірки, який проводять у Берліні. Про це повідомили організатори заходу. За їхніми словами, вони хочуть уникнути "монополії однієї інституції" на проведення прайду. У пресрелізі акцію названо "першою гібридною зірковою демонстрацією", яка має на меті показати різноманіття ЛГБТІК-спільноти.

Головними темами заходу були фемінізм, расизм, транс- та інтерсексуальність, а також рух гомосексуальних людей у часи поділу Німеччини, зокрема в Німецькій Демократичній Республіці.

Наступна велика демонстрація в Берліні за права ЛГБТІК запланована на 24 липня.