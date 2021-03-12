У Варшаві відбувся "Парад рівності" за права ЛГБТІК

У Варшаві в суботу, 19 червня, тисячі людей взяли участь у "Параді рівності" з вимогою припинити дискримінацію ЛГБТІК-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтер- та квірсексуальних людей).

У заході, який відбувся у центрі столиці Польщі, взяв участь і мер Варшави, ліберал Рафал Тшасковський. Учасники параду тримали у руках веселкові прапори та парасольки, такі ж прапори на підтримку активістів вивісили на своїх балконах мешканці будинків, повз які пролягав маршрут ходи, повідомляє інформагенція AP.

У параді взяли участь тисячі учасників

"День параду для нашої спільноти завжди є гірко-солодким моментом", - зауважив речник організаторів заходу Рафал Войчак. За його словами, ЛГБТІК-спільнота у Польщі відчуває сум та безпорадність через те, що їй не вдалося домогтися рівних прав, наприклад, визнання гомосексуальних шлюбів. Натомість ЛГБТІК-спільноті доводиться побоюватися нових загроз та викликів у Польщі, як це відбулося в Угорщині, де раніше цього тижня було ухвалено закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей.

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Праві консерватори з партії "Право і справедливість", які перебувають при владі у Польщі, займають непримириму позицію щодо ЛГБТІК. Зокрема, торік президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує "Право і справедливість" і членом якої він був до обрання на посаду, заявляв, що ЛГБТ - це не про людей, а про ідеологію. Він зауважив, що покоління його батьків не для того боролося проти комунізму, щоб прийшла інша ідеологія, "яка є ще більш руйнівною для людини". Згодом Дуда запевняв, що його слова вирвали з контексту, а сам він щиро вірить у різноманітність та рівність.

Проти прав ЛГБТІК-спільноти у Польщі виступає також католицьке духовенство. У Польщі існують побоювання, що услід за утиском прав ЛГБТІК в Угорщині до аналогічних кроків вдасться і польська влада.