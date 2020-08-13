Європарламент оголосив Євросоюз "простором свободи для ЛГБТIK"
За проголошення ЄС простором свободи для ЛГБТІК проголосувала більшість депутатів. Резолюція Європарламенту не знайшла підтримки з боку правих консерваторів і правих націоналістів.
Європейський парламент оголосив Євросоюз простором свободи для представників ЛГБТІК-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтер- та квірсексуальних людей). За відповідну пропозицію проголосувала більшість депутатів у четвер, 11 березня.
Резолюція Європарламенту не знайшла підтримки з боку правих консерваторів і правих націоналістів. Вони звинуватили інші фракції в лівій ідеології і пропаганді.
Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки
17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
"Права людини важливіші за традиції"
Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"
Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Вперше до ходи були залучені рухомі платформи
Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами
До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Заходи безпеки - підвищені
"Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Не обійшлось без інцидентів
Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Міжнародна підтримка з усієї Європи
Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Діалог можливий?
"Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".