 Європарламент оголосив Євросоюз ″простором свободи для ЛГБТIK″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Новини

Європарламент оголосив Євросоюз "простором свободи для ЛГБТIK"

За проголошення ЄС простором свободи для ЛГБТІК проголосувала більшість депутатів. Резолюція Європарламенту не знайшла підтримки з боку правих консерваторів і правих націоналістів.

Чоловіки тримаються за руки на тлі веселкових прапорів (архівне фото)

Європейський парламент оголосив Євросоюз простором свободи для представників ЛГБТІК-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтер- та квірсексуальних людей). За відповідну пропозицію проголосувала більшість депутатів у четвер, 11 березня.

Резолюція Європарламенту не знайшла підтримки з боку правих консерваторів і правих націоналістів. Вони звинуватили інші фракції в лівій ідеології і пропаганді.

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"Бути собою - це не ідеологія. Це ваша ідентичність. Ніхто і ніколи не зможе цього забрати", - написала у своєму Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Ухвалену декларацію, як вказує агентство dpa, можна розглядати як реакцію на резолюцію проти "ідеології ЛГБТ", яку останніми роками підтримали майже у 100 польських муніципалітетах. 

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ЛГБТІК-спільнота закликає до більш конкретних кроків

Комісарка ЄС з питань рівності Елена Даллі, своєю чергою, привітала рішення Європарламенту. "Європейський Союз повинен бути простором свободи для всіх нас без винятку", - вказала єврокомісарка.

У Міжнародній асоціації лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (Ilga) також підтримали заяву Європарламенту, але закликали до більш конкретних кроків.

Дивитись відео 08:07

Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки

    17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    "Права людини важливіші за традиції"

    Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"

    Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Вперше до ходи були залучені рухомі платформи

    Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


 

DW.COM

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