Європарламент оголосив Євросоюз "простором свободи для ЛГБТIK"

Європейський парламент оголосив Євросоюз простором свободи для представників ЛГБТІК-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтер- та квірсексуальних людей). За відповідну пропозицію проголосувала більшість депутатів у четвер, 11 березня.

Резолюція Європарламенту не знайшла підтримки з боку правих консерваторів і правих націоналістів. Вони звинуватили інші фракції в лівій ідеології і пропаганді.

Читайте також: Експерт про гомосексуальні партнерства: В Україні це потрібно десяткам тисяч пар

"Бути собою - це не ідеологія. Це ваша ідентичність. Ніхто і ніколи не зможе цього забрати", - написала у своєму Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Ухвалену декларацію, як вказує агентство dpa, можна розглядати як реакцію на резолюцію проти "ідеології ЛГБТ", яку останніми роками підтримали майже у 100 польських муніципалітетах.

Читайте також: Боротьба за права ЛГБТІ у Німеччині: 20 років одностатевих партнерств

ЛГБТІК-спільнота закликає до більш конкретних кроків

Комісарка ЄС з питань рівності Елена Даллі, своєю чергою, привітала рішення Європарламенту. "Європейський Союз повинен бути простором свободи для всіх нас без винятку", - вказала єврокомісарка.

У Міжнародній асоціації лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (Ilga) також підтримали заяву Європарламенту, але закликали до більш конкретних кроків.

Дивитись відео 08:07 Поділитись Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (22.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3oGch Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки