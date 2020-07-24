Єврокомісія представила стратегію посилення захисту прав ЛГБТІ-спільноти

Єврокомісія представила у четвер, 12 листопада, стратегію посилення правового та соціального захисту ЛГБТІ-спільноти. Ідеться про намір розробити законодавство, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території спільноти.

Також пропонується криміналізувати діяння, пов'язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі, та розширити число таких злочинів, включаючи, наприклад, гомофобні висловлювання на ґрунті ненависті.

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Усі держави-члени ЄС у цьому зв'язку закликаються до розробки національних стратегій проти дискримінації.

У заяві Єврокомісії, оприлюдненій в Брюсселі, зазначається, що усі люди, які мешкають на території ЄС, мають почуватись безпечно і вільно, не мати страху бути дискримінованими через їхню сексуальну орієнтацію. Адже до цього часу, вважають в ЄК, належні до сексуальних меншин потерпають від ненависті та насильства у суспільстві.

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"Занадто багато людей не можуть самі по собі не боятися дискримінації або насильства", - заявила на пресконференції віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

За даними Єврокомісії, останніми роками в Європі спостерігається посилення дискримінації, яка грунтується на гомофобії. Так, у 2012 році про випадки дискримінації заявляли 37 відсотків осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти. Але вже у 2019 році цей показник зріс до 43 відсотків.

Втім, як зазначає dpa, пропозиція щодо посилення захисту прав ЛГБТI може наразитись на серйозний опір з боку деяких європейський країн. Одна з них - Польща, в якій десятки невеликих міст регіонів оголосили себе вільними від "ЛГБТ-ідеології".

У Єврокомісії вважають такі дії "тривожною тенденцією". За словами віцепрезидентки ЄК, зараз "ідеться не про ідеологію. Мова йде не про те, щоб бути чоловіком або жінкою. Мова йде про любов".