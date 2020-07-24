 Єврокомісія представила стратегію посилення захисту прав ЛГБТІ-спільноти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Єврокомісія представила стратегію посилення захисту прав ЛГБТІ-спільноти

У стратегії пропонується взаємне визнання державами-членами ЄС одностатевих шлюбів та криміналізація діянь, пов'язаних з гомофобією.

Єврокомісія пропонує посилити захист прав ЛГБТІ-спільноти

Єврокомісія пропонує посилити захист прав ЛГБТІ-спільноти

Єврокомісія представила у четвер, 12 листопада, стратегію посилення правового та соціального захисту ЛГБТІ-спільноти. Ідеться про намір розробити законодавство, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території спільноти.

Також пропонується криміналізувати діяння, пов'язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі, та розширити число таких злочинів, включаючи, наприклад, гомофобні висловлювання на ґрунті ненависті. 

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Усі держави-члени ЄС у цьому зв'язку закликаються до розробки національних стратегій проти дискримінації.

У заяві Єврокомісії, оприлюдненій в Брюсселі, зазначається, що усі люди, які мешкають на території ЄС, мають почуватись безпечно і вільно, не мати страху бути дискримінованими через їхню сексуальну орієнтацію. Адже до цього часу, вважають в ЄК, належні до сексуальних меншин потерпають від ненависті та насильства у суспільстві.

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"Занадто багато людей не можуть самі по собі не боятися дискримінації або насильства", - заявила на пресконференції віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

За даними Єврокомісії, останніми роками в Європі спостерігається посилення дискримінації, яка грунтується на гомофобії. Так, у 2012 році про випадки дискримінації заявляли 37 відсотків осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти. Але вже у 2019 році цей показник зріс до 43 відсотків.

Втім, як зазначає dpa, пропозиція щодо посилення захисту прав ЛГБТI може наразитись на серйозний опір з боку деяких європейський країн. Одна з них - Польща, в якій десятки невеликих міст регіонів оголосили себе вільними від "ЛГБТ-ідеології".

У Єврокомісії вважають такі дії "тривожною тенденцією". За словами віцепрезидентки ЄК, зараз "ідеться не про ідеологію. Мова йде не про те, щоб бути чоловіком або жінкою. Мова йде про любов".

Дивитись відео 25:50

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