 У Кельні через коронавірус ЛГБТ-прайд провели на велосипедах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Кельні через коронавірус ЛГБТ-прайд провели на велосипедах

Найбільший у Німеччині ЛГБТ-прайд планувалося провести ще у червні, але його було перенесено через пандемію коронавірусу

У Кельні відбувся ЛГБТ-парад на велосипедах

У Кельні відбувся ЛГБТ-парад на велосипедах

Найбільший в Німеччині ЛГБТ-прайд Christopher Street Day відбувся у неділю, 11 жовтня, у західнонімецькому місті Кельн.

Новинкою цього параду стало те, що задля дотримання соціальної дистанції учасники параду пересувалися на велосипедах. Таким чином учасники параду змогли уникнути масового скупчення людей. Також повідомляється, що більшість учасників були у масках.

Читайте також: З посвідчень особи у Нідерландах приберуть стать

Учасники прайду пересувалися на велосипедах

Учасники прайду пересувалися на велосипедах

Парад відбувся на тлі запроваджених у Кельні обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації в місті. Через це учасники прайду повинні були зареєструватися заздалегідь для контролю кількості учасників. Організатори планували провести парад ще у червні, але його довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Дві мами і один тато: історія гомосексуальних батьків у Німеччині

Учасники ЛГБТ-параду мали дотримуватися соціальної дистанції

Учасники ЛГБТ-параду мали дотримуватися соціальної дистанції

У Німеччині ЛГБТ-прайди відомі під назвою Christopher Street Day - це назва вулиці у Нью-Йорку, де неподалік готелю Stonewall Inn у 1969 році стали масові заворушення, які поклали початок сучасному руху за права ЛГБТ+ в країнах західного світу.

Дивитись відео 05:05

ЛГБТІ як виборці: як представник ЛГБТІ відстоює права спільноти - #LocalHeroes (20.06.2019)

 

Також за темою

Ukraine Kiew An LGBT activist attends a rally against Homophobia and Transphobia

В Одесі під час акції ЛГБТ-спільноти сталися сутички 30.08.2020

Під час сутички на акції ЛГБТ-спільноти в Одесі постраждали двоє поліцейських. За даними місцевих ЗМІ, "Одеса Прайд 2020" зірвали націоналісти з організації "Традиція і порядок".

Deutschland Berlin Pride Demonstration

Близько 3500 людей взяли участь у прайді на підтримку прав ЛГБТІ у Берліні 27.06.2020

Близько 3500 людей вийшли на вулиці Берліна, щоб взяти участь у демонстрації на підтримку прав ЛГБТІ. Організатори нагадували учасникам про дотримання дистанції та необхідність носити маски.

Andrzej Duda polnischer Präsident

Президент Польщі стверджує, що його слова про ЛГБТ вирвали з контексту 14.06.2020

Анджей Дуда заявив, що його слова про "ідеологію ЛГБТ" та порівняння з комуністичною були вирвані з контексту журналістами.

Реклама

Докладно

Медсестра тримає коробку з пробірками ПЛР-тестів (picture-alliance/S. Simon)

Чому коронавірус - не грип (відео)

Грип і COVID-19 - це те саме, кажуть коронаскептики. Ми розвінчуємо це твердження.  

Українські заробітчани нелегально працювали на м'ясокомбінаті (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

Афера з українськими заробітчанами (відео)

Німецька поліція викрила шахрайську схему, за якою українські заробітчани прибували у ФРН як студенти. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  