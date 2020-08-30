У Кельні через коронавірус ЛГБТ-прайд провели на велосипедах

Найбільший в Німеччині ЛГБТ-прайд Christopher Street Day відбувся у неділю, 11 жовтня, у західнонімецькому місті Кельн.

Новинкою цього параду стало те, що задля дотримання соціальної дистанції учасники параду пересувалися на велосипедах. Таким чином учасники параду змогли уникнути масового скупчення людей. Також повідомляється, що більшість учасників були у масках.

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Учасники прайду пересувалися на велосипедах

Парад відбувся на тлі запроваджених у Кельні обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації в місті. Через це учасники прайду повинні були зареєструватися заздалегідь для контролю кількості учасників. Організатори планували провести парад ще у червні, але його довелося перенести через пандемію коронавірусу.

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Учасники ЛГБТ-параду мали дотримуватися соціальної дистанції

У Німеччині ЛГБТ-прайди відомі під назвою Christopher Street Day - це назва вулиці у Нью-Йорку, де неподалік готелю Stonewall Inn у 1969 році стали масові заворушення, які поклали початок сучасному руху за права ЛГБТ+ в країнах західного світу.