Боротьба за права ЛГБТІ у Німеччині: 20 років одностатевих партнерств

"Я завжди знав, що я гей. Я ніколи не міг собі уявити бути кимось іншим. Тож для мене ніколи не поставало питання про шлюб чи створення родини. Я просто ніколи не думав, що буде така можливість", - каже 57-річний Андреас Гохрайн-Марґайт (Andreas Hochrein-Margeit). Він та його чоловік, 55-річний Аксель Гохрайн (Axel Hochrein), є парою вже близько 25 років. Цьогоріч 10 листопада було для них особливим - цього дня виповнилося 20 років, відколи німецький парламент - Бундестаг - підтримав закон, який дав можливість одностатевим парам реєструвати цивільні союзи і таким чином прирівняв їх у багатьох правах до одружених гетеросексуальних пар.

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Андреас та Аксель скористалися можливістю та зареєстрували своє цивільне партнерство 2002 року. У Німеччині вони стали одними з перших, хто зробив це. Два роки тому пара зрештою вступила у шлюб - після того, як і це стало можливим в Німеччині. За словами чоловіків, життя одностатевих пар у країні за ці два десятиріччя багато в чому змінилося.

Політичні баталії за права геїв

1998 року до влади в Німеччині прийшла лівоцентристська коаліція у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). Уряд пішов назустріч борцям за права ЛГБТІ та після років тиску з їхнього боку погодився на ухвалення закону про цивільні одностатеві партнерства. Проти рішення виступило кілька федеральних земель країни, включно з Баварією, а також партія нинішньої канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) - правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Андреас (ліворуч) та Аксель зареєстрували своє партнерство 2002 року

Аксель родом з баварського Вюрцбурга. "Я був членом Християнсько-соціального союзу (ХСС, сестринська партія ХДС у Баварії. - Ред.) Потім Андреас запитав мене: чому ти хочеш бути членом партії, яка виступає проти того, аби ти мав рівні права? Незабаром я залишив лави партії", - розповідає чоловік.

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ХДС/ХСС разом із земельним урядом Баварії спробували запобігти запровадженню одностатевих цивільних партнерств судовим шляхом. Так їм вдалося затримати набрання законом чинності майже на рік. Аксель та Андреас пам'ятають, як уважно стежили за перипетіями на телебаченні. Зрештою, німецькі суди постановили, що цивільні партнерства не суперечать конституції країни. Німеччина стала однією із перших країн Європи, у якій одностатеві союзи стали законними.

Тоді Аксель та Андреас жили у сільській місцевості поблизу Вюрцбурга. Консервативна Баварія хоч і не могла заборонити виконання федерального закону на своїй території, але тамтешня влада все ж унеможливила одностатевим парам оформлення партнерства в офіційних центрах реєстрації актів цивільного стану. "Тож ми "побралися" тут на тій самій кухні, де щовечора вечеряємо, - сміється Аксель. - Були лише ми, наші матері та цивільний реєстратор. Це було дуже зворушливо, але, певно, абсолютно не виглядало чимось особливим". "Але наступного дня ми поїхали до Парижа святкувати медовий місяць", - додає Андреас.

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Партнерство чи шлюб?

Аксель та Андреас розповідають, що від самого початку називали себе "подружжям". "Термін, який використовували в німецьких ЗМІ, був "Homo-Ehe" ("гомосексуальний шлюб"), попри те, що це не був шлюб, - каже Аксель. - Але нам це, власне, зіграло на руку та допомогло багатьом у суспільстві звикнутися з ідеєю, що це дійсно було своєрідним шлюбом".

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Цивільне партнерство гарантувало одностатевим парам багато з тих прав, які мають гетеросексуальні пари, але в деяких аспектах - приміром, стосовно податкових пільг, - правила ще багато років залишалися відмінними.

Повне зрівняння прав одно- та різностатевих пар у Німеччині відбулося 2017 року, коли у країні був ухвалений закон про так званий "шлюб для всіх". Аксель та Андреас вважають, що саме цивільні партнерства стали "важливим фундаментом" для цього. "Я не знаю, у скількох акціях протесту ми брали участь, скільки петицій підписали за ці 16 років. Але без прецеденту цивільного партнерства досягти цього (легалізації одностатевих шлюбів. - Ред.) було б набагато важче", - вважає Андреас.

Із 2018 року Андреас та Аксель офіційно перебувають у шлюбі

Пара вирішила укласти шлюб 2018 року в річницю їхніх стосунків. "Ми все одно завжди казали, що перебуваємо у шлюбі. Тож коли дійшло до фактичного шлюбу, люди казали, мовляв: "Ви ж уже й так у шлюбі. Що вам іще потрібно?" - пригадує Андреас. Він каже, що це нічого не змінило у їхніх стосунках. "Але ззовні це багато що значило. Я нарешті міг сказати, що він - мій чоловік", - зазначає Андреас.

Нова норма

Нині Андреас досі працює кравцем, а Аксель вийшов на пенсію, пропрацювавши менеджером. "Я здебільшого готує вечерю - справжній поділ праці у шлюбі", - жартує він. Водночас чоловік на громадських засадах працює у правлінні Федерації геїв та лесбійок Німеччини, однієї з найбільших правозахисних груп у країні.

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Чоловіки розповідають, що останнім часом одне з питань, яке їм ставлять найчастіше, - чому вони вирішили не мати дітей. Від 2017 року, коли одностатеві шлюби в Німеччині були повністю прирівняні до різностатевих, гей-пари також можуть спільно всиновлювати дітей. "Для нас діти ніколи не були питанням. Але ми бачимо нині багато молодих геїв та лесбійок, які створюють веселкові родини та розглядають це як одне з їхніх природних прав", - каже Аксель.

Чоловіки усвідомлюють, наскільки їм пощастило жити саме в Німеччині. "Ми стежимо за ситуацією в Польщі - країні ЄС, у якій з'являються всілякі "зони, вільні від ЛГБТ". А також Росія, окремі африканські країни. Досі існують країни, які ми не можемо відвідати через те, ким ми є. Навіть тут у Німеччині ми бачимо велику підтримку праворадикальної гомофобної політики. І навіть деякі мейнстримні політики досі пов'язують гомосексуалів зі збоченцями чи педофілами", - каже Аксель.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (праворуч) та його чоловік Даніель Функе

Але Андреас та Аксель також звертають увагу на тих німецьких політиків, які публічно говорять про свою гомосексуальність та покращують таким чином сприйняття ЛГБТІ у суспільстві. Серед них - нині покійний ексміністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле (Guido Westerwelle) та нинішній міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). Реакція громадськості на камін-аут обох була досить схвальною.

Для Акселя та Андреаса найбільшою радістю є те, що офіційний статус їхнього подружжя вже не є темою взагалі. "Це чудово - почуватися просто звичайною частиною суспільства. Ми більше не думаємо про це", - каже Аксель.

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