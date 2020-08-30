В Одесі під час акції ЛГБТ-спільноти сталися сутички

В Одесі у неділю, 30 серпня, під час акції "Одеса Прайд 2020", яку організувала місцева ЛГБТ-спільнота, група їхніх противників розпилила газ у натовпі та закидала людей яйцями. Як повідомила Національна поліція в Одеській області, в результаті цих дій до медичного закладу доставили двох поліцейських.

Порушників затримали, щодо них будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в поліції.

За даними одеського видання "Думская", "Одеса Прайд 2020" зірвали націоналісти з організації "Традиція і порядок". Вони ображали присутніх нецензурною лайкою, внаслідок чого сталися бійки, зокрема й за участю поліцейських, які охороняли захід. Як повідомили "Думській" в поліції, затримали 16 осіб, які заважали проведенню акції.

Як зазначили організатори акції на Facebook, "такого рівня агресії та безкарного насильства не було під час жодного заходу "Одеса Прайд" в попередні роки". За їхніми словами, поліція не відреагувала вчасно на напад. "Закликаємо Національну поліцію України притягнути до відповідальності винуватих у скоєнні нападів на мирних демонстрантів, а також вжити заходів щодо ГО "Традиція і порядок" за розпалювання ненависті та підбурювання до насильницьких дій", - йдеться в повідомленні організаторів "Одеса Прайд 2020".