Орбан вимагає відставки віцеголови ЄК за слова про "хвору демократію"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до відставки віцеголови Європейської Комісії Вери Юрової через її "зневажливі публічні заяви" щодо демократії в Угорщині. "Згідно зі словами віцеголови, в Угорщині розбудовується "хвора демократія", - написав Орбан у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), оприлюдненому у вівторок, 29 вересня.

"Заяви віцеголови Вери Юрової є несумісними з її теперішнім мандатом, тому її відставка є обов'язковою", - наголосив угорський прем'єр.

Лист Орбана є реакцією на заяву Юрової в нещодавньому інтерв'ю, опублікованому 25 вересня в німецькому виданні Spiegel: "Пан Орбан любить казати, що будує неліберальну демократію. Я б сказала, що він будує хвору демократію". Юрова в середу, 30 вересня, представлятиме звіт Єврокомісії щодо верховенства права в Угорщині.

Фон дер Ляєн довіряє своїй заступниці

Тим часом речниця голови Єврокомісії заявила, що фон дер Ляєн "цілком довіряє" Юровій. "Голова Єврокомісії тісно співпрацює з віцеголовою Юровою щодо верховенства права. Віцеголова має повну довіру голови", - заявила речниця.

Нагадаємо, що Європейський Союз проводить розслідування щодо ситуації з веховенством права в Угорщині та Польщі, де під ударом опинилися незалежність судової влади, ЗМІ та неурядових організацій.