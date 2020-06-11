Угорщина назвала умови розблокування роботи комісії "Україна - НАТО"

Угорщина припинить блокувати проведення засідань комісії "Україна - НАТО" після того, як Київ розв'яже питання щодо законів про мову та освіту. Про це в середу, 23 вересня, під час відвідування Ужгорода заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він зазначив, що проведення засідань стане можливим тоді, коли "закарпатські угорці повідомлять, що питання законів про мову і освіту були вирішені для них у позитивному напрямку", цитує агенція "Українські новини".

Український закон про державну мову не влаштовує Будапешт

Будапешт критикує Київ через прийнятий у 2017 році закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах України є державна - українська - мова. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах лише у дитячих садочках та початкових класах школи. На думку Угорщини, це обмежує близько 150 тисяч етнічних угорців, що мешкають в Україні, в праві на отримання освіти рідною мовою.

У грудні 2017 року Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо мовних положень закону з низкою рекомендацій для України. Зокрема, на думку комісії, Україна має продовжувати забезпечувати достатню частку освіти мовами меншин у початковій та середній школі, на додаток до вивчення державної мови, та покращити якість викладання останньої. Також Україні порадили внести зміни до закону, забезпечивши довший перехідний період впровадження його мовних норм, що стосуються нацменшин, звільнити приватні школи від нових мовних вимог, а також розпочати діалог з нацменшинами щодо мовного питання в освіті.

Своєю чергою в НАТО заявили, що солідарні з Угорщиною щодо її вимог відносно права на освіту рідною мовою. У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що країна виконала усі рекомендації Венеціанської комісії щодо права на освіту.

Кулеба допустив подвійне громадянство для українських угорців

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив можливість врегулювання питання подвійного громадянства в Закарпатській області. "Для нас це питання набагато ширше, ніж тільки в частині українських угорців. Я розумію, що вас цікавить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання таке: реальні шанси є", - відповів він на питання журналістів.