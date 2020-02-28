Не сприяє безпеці: Кремль відреагував на статус партнера НАТО для України

У Кремлі не вважають символічним надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями в День Росії 12 червня, і вважають, що факт отримання Києвом такого статусу не сприяє зміцненню безпеки в Європі.

"Нехай вже самі представники Північноатлантичного альянсу міркують про символізм тих чи інших дій, це не наша турбота. В даному випадку ми звертаємо увагу на суть процесів, що відбуваються", - сказав журналістам у вівторок, 16 червня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про символізм надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями саме в День Росії.

"Ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО, скажімо так, абсорбує в себе все нові і нові країни в різних форматах. Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", - цитує Пєскова агенція "Інтерфакс".

Він зазначив, що в Кремлі звернули увагу на надання Україні відповідного статусу, і нагадав, що позиція Росії щодо розширення НАТО до кордонів РФ послідовна і добре відома.

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"Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати відповідних необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки в цьому зв'язку", - додав Пєсков.

Проблема блокування комісії Україна-НАТО ще не вирішена

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що, надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями не означає, що проблема блокування засідань Комісії Україна-НАТО Угорщиною через мовний закон вже вирішена.

Таку заяву він зробив 16 червня у Брюсселі під час відео-пресконференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони Альянсу, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Союзники по НАТО ухвалили рішення надати Україні статус партнера з розширеними можливостями, тому що Україна довела, що вона цінний партнер для НАТО. Це - шлях подальшого поглиблення нашого партнерства з Україною. Щодо зустрічі на міністерському рівні в рамках засідання комісії Україна-НАТО - проблема ще не вирішена. Це те, що ми ще повинні вирішити, і я сподіваюся, що ми знайдемо це рішення", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання, чи означає факт надання Україні статусу те, що питання блокування Угорщиною засідань на рівні міністрів також вирішене.

Як повідомлялося, 12 червня союзники по НАТО ухвалили рішення, згідно з яким Україні було надано статус партнера з розширеними можливостями. Угорщина блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні вище рівня послів вже кілька років через незгоду з мовним законом, який, на думку Будапешта, ігнорує права угорців, які живуть в Україні.