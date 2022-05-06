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Варшава - столиця Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Варшава".
Варшава є столицею Польщі. Місто нараховує майже 1 мільйон 800 тисяч мешканців. Варшава лежить на річці Вісла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.