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Варшава

Варшава - столиця Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Варшава".

Варшава є столицею Польщі. Місто нараховує майже 1 мільйон 800 тисяч мешканців. Варшава лежить на річці Вісла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський розповів про підготовку Плану Маршалла для України

Зеленський розповів про підготовку "Плану Маршалла" для України 06.05.2022

Відеозв'язком на конференції донорів зі збору коштів для України у Варшаві Володимир Зеленський повідомив про роботу над планом відбудови країни.
Як війна в Україні впливає на економіку Польщі

Як війна в Україні впливає на економіку Польщі 13.04.2022

Через війну в Україні у Польщі очікується погіршення економічних перспектив, зростання інфляції та можлива стагфляція. Та з іншого боку ринок праці отримає великий приплив робочої сили.
Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року

Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року 30.03.2022

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що до кінця 2022 року Варшава здійснить ряд кроків, припинити імпорт російської нафти. Раніше країна оголосила, що відмовляється від російського вугілля.
Коментар: Слова, які змінюють світ - варшавська промова Джо Байдена

Коментар: Слова, які змінюють світ - варшавська промова Джо Байдена 28.03.2022

На завершення своєї поїздки Європою президент США Джо Байден зупинився у Варшаві та виступив з промовою. Це були вражаючі, історичні слова. Слова, які надсилають чіткі сигнали, вважає Бартош Дудек.
Байден: Треба підготуватися до довготермінової боротьби

Байден: Треба підготуватися до довготермінової боротьби 26.03.2022

Під час виступу в Варшаві президент США Джо Байден висловив підтримку громадянам України, закликав Європу відмовитись від російського палива та звернувся до громадян Росії.
Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз 26.03.2022

У столиці Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, які покинули країну черз війну, розпочату Росією. Після зустрічі з ними він назвав президента РФ Володимира Путіна різником.
Польща планує вислати 45 російських дипломатів

Польща планує вислати 45 російських дипломатів 23.03.2022

Польські спецслужби звернулися з проханням до МЗС країни вислати 45 російських дипломатів через їхню причетність до шпигунської дільності.
Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України

Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.
Кулеба анонсував створення альянсу Україна-Польща-Великобританія

Кулеба анонсував створення альянсу Україна-Польща-Великобританія 01.02.2022

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Київ, Варшава та Лондон створюють союз, який покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами.
Франція почала головувати в Раді ЄС, а Польща - в ОБСЄ

Франція почала головувати в Раді ЄС, а Польща - в ОБСЄ 01.01.2022

Париж перейняв у Словенії головування у Раді Євросоюзу, а Варшава у Швеції - в Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Варшава: Білоруські військові намагалися зруйнувати прикордонні загородження

Варшава: Білоруські військові намагалися зруйнувати прикордонні загородження 13.11.2021

За даними прикордонної служби Польщі, військові Білорусі зривали стовпи огорожі, зносили колючий дріт машиною та засліплювали польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.
Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством 12.11.2021

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня

Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня 28.10.2021

У суперечці з Польщею щодо дотримання засад правової держави Євросоюз тисне на Варшаву штрафами: мільйон євро на день. Чи змусить це поляків поступитися?
Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці

Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці 22.10.2021

Під час першого дня саміту ЄС Польщу у правовій суперечці з Брюсселем підтримала лише Угорщина. Інші країни закликають Варшаву дотримуватися правил спільноти.
Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу

Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу 11.10.2021

Рішення Конституційного суду Польщі про перевагу національного права над законами ЄС наводить на думку, що країна хоче вийти з ЄС. Але до цього не дійде, вважає Бартош Дудек.
Польща на шляху виходу з Євросоюзу?

Польща на шляху виходу з Євросоюзу? 08.10.2021

Після вердикту Конституційного суду Польщі у Брюсселі панує шок. У політичних колах ЄС зростає побоювання, що Варшава стала на шлях виходу зі спільноти.
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