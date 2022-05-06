Варшава - столиця Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Варшава".

Варшава є столицею Польщі. Місто нараховує майже 1 мільйон 800 тисяч мешканців. Варшава лежить на річці Вісла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.