ЗРК Patriot для України: Берлін перед складним вибором

Після падіння ракети в Польщі Німеччина запропонувала сусідці допомогти системами ЗРК Patriot. Пропозиція Варшави передати їх Україні ставить Берлін перед вибором, що його він досі уникав.

Чи отримає Україна зенітно-ракетні комплекси Patriot із Німеччини? НАТО не втручатиметься в це питання. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг 25 листопада назвав його "національним рішенням" ФРН. Зі схожою заявою виступив і президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше обговорити ініціативу Варшави про розміщення ЗРК Patriot, що надаються Берліном, не в Польщі, а в західній Україні, на рівні НАТО запропонувала міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christinе Lambrecht). Найближчу можливість для цього буде надано вже 29 листопада, коли глави МЗС країн НАТО зустрінуться у Бухаресті з українським колегою Дмитром Кулебою та обговорять зимовий пакет допомоги Україні.

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Несподівана пропозиція Варшави

Ідея Варшави щодо розміщення ЗРК Patriot в Україні, які Берлін спочатку мав намір передати Польщі, стала несподіванкою для уряду Німеччини. Протягом кількох днів те, що замислювалося як жест солідарності із сусідньою країною, викликало суперечки.

Посол ФРН у Польщі Томас Баґґер (Thomas Bagger) заявив в інтерв'ю польській газеті Rzeczspospolita, що пропозиція Берліна була "проявом того, яке велике значення має Польща для Німеччини", а реакцію Варшави "важко зрозуміти". Водночас представник "Союз-90/Зелені" - однієї з німецьких партій, що правлять у складі коаліції, - депутат Бундестагу та голова комітету у справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) в інтерв'ю DW підтримав ідею: "Я вважаю абсолютно правильною вимогу Польщі поставити ЗРК Patriot Україні”.

Реакція на ракету, що впала у Польщі

Події розвивалися так. У середині листопада, ймовірно, українська ракета впала на територію Польщі, вбивши двох цивільних. За тиждень міністерка оборони ФРН Ламбрехт озвучила у ЗМІ пропозицію для Польщі розмістити на її території комплекси ЗРК Patriot з ФРН. Це потужна, складна та дорога американська зброя для ураження великих цілей - літаків, а також тактичних балістичних та крилатих ракет.

Варшава відреагувала позитивно, але вже за кілька днів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter, що, мовляв, добре було б передати ці системи Україні та розмістити їх біля західного кордону сусідньої країни. Ще перед ним із такою пропозицією виступив голова правлячої націонал-консервативної партії PiS Ярослав Качинський.

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Чим Patriot відрізняється від NASAMS та IRIS-T

Україна вже кілька років просить західні країни системи Patriot, але безуспішно. Водночас в останні тижні Німеччина та США поставили Києву свої сучасні комплекси ППО - IRIS-T та NASAMS. Їхній радіус дії становить близько 40 кілометрів, а у Patriot - близько 70 кілометрів.

Повідомляється, що Німеччина має 13 таких зенітно-ракетних комплексів. Бундесвер уже відправляв свої батареї до інших країн, наприклад, до Туреччини у 2012 році. Там їх було розміщено на території турецької військової бази. Але Туреччина є союзником Німеччини по НАТО, а Україна не є членом Альянсу.

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Тепер у Берліна виникла дилема. Уряд навряд чи надішле в Україну своїх військовослужбовців для обслуговування ЗРК Patriot, побоюючись втягування ФРН у війну Києва та Москви. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) нещодавно вказував і на те, що частина німецького суспільства проти постачання озброєнь Україні. Шольц виступає за узгоджені зі союзниками по НАТО постачання озброєнь Україні. ЗРК Patriot має багато країн Альянсу, але поки що жодна з них не передала їх Києву.

Питання з постачанням Patriot Україні може призвести до суперечок і всередині правлячої коаліції. Так, Зелені виступають за розширення військової допомоги Україні, а соціал-демократи Шольца займають більш стриману позицію.

Водночас відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики на адресу уряду, мовляв, Німеччина не хоче надавати Україні сучасну зброю у скрутний час. З огляду на те, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як усередині країни, так і за кордоном може зрости.