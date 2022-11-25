Надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО

У Німеччині заявляють про необхідність узгоджувати постачання Україні протиповітряної оборони з НАТО. Генсек альянсу ж каже, що це має бути національним рішенням.

Рішення про те, чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну має ухвалюватися окремими країнами, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг у п'ятницю, 25 листопада, відповідаючи на питання про прохання Польщі до Німеччини передати ці зенітно-ракетні компекси (ЗРК) Києву.

"Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями", - сказав він журналістам у Брюсселі. Відповідаючи на запитання, чи не ризикує НАТО стати стороною конфлікту, відправляючи Києву комплекси Patriot, Столтенберг зазначив, що союзники вже постачали сучасне озброєння, однак навчають користуватися ним поза межами України.

Німеччина проти передачі Польщею ЗРК Patriot Україні

Після падіння ракети в польському селі Пшеводув за п'ять кілометрів від кордону з Україною Німеччина запропонувала надати Польщі ЗРК Patriot, щоби допомогти Варшаві захистити повітряний простір.

Своєю чергою міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак закликав ФРН розмістити Patriot в Україні, а польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький згодом назвав це гарною ідеєю, бо розміщення ЗРК поблизу кордону допоможе захистити обидві країни.

Втім міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у відповідь на польську ініціативу заявила, що можливість використання оборонних систем НАТО за межами блоку, зокрема в Україні, треба узгоджувати з іншими державами-членами альянсу. "Ці системи Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто вони призначені для території НАТО. І якщо вони використовуються за межами цієї території НАТО, то це має бути заздалегідь обговорено з НАТО і з союзниками", - сказала вона 24 листопада.

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