  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Американські системи Patriot стоять у Польщі біля кордону з Україною
Американські системи Patriot стоять у Польщі біля кордону з УкраїноюФото: Simon Jankowski/NurPhoto/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО

Ольга Журавльова
2 год. тому

У Німеччині заявляють про необхідність узгоджувати постачання Україні протиповітряної оборони з НАТО. Генсек альянсу ж каже, що це має бути національним рішенням.

https://p.dw.com/p/4K364

Рішення про те, чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну має ухвалюватися окремими країнами, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг у п'ятницю, 25 листопада, відповідаючи на питання про прохання Польщі до Німеччини передати ці зенітно-ракетні компекси (ЗРК) Києву.

"Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями", - сказав він журналістам у Брюсселі. Відповідаючи на запитання, чи не ризикує НАТО стати стороною конфлікту, відправляючи Києву комплекси Patriot, Столтенберг зазначив, що союзники вже постачали  сучасне озброєння, однак навчають користуватися ним поза межами України.

Німеччина проти передачі Польщею ЗРК Patriot Україні

Після падіння ракети в польському селі Пшеводув за п'ять кілометрів від кордону з Україною Німеччина запропонувала надати Польщі ЗРК Patriot, щоби допомогти Варшаві захистити повітряний простір.

Своєю чергою міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак закликав ФРН розмістити Patriot в Україні, а польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький згодом назвав це гарною ідеєю, бо розміщення ЗРК поблизу кордону допоможе захистити обидві країни.

Втім міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у відповідь на польську ініціативу заявила, що можливість використання оборонних систем НАТО за межами блоку, зокрема в Україні, треба узгоджувати з іншими державами-членами альянсу. "Ці системи Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто вони призначені для території НАТО. І якщо вони використовуються за межами цієї території НАТО, то це має бути заздалегідь обговорено з НАТО і з союзниками", - сказала вона 24 листопада.

Читайте також: Падіння ракети у Польщі: реакція Заходу і можливі наслідки для України

Влучання ракети по Польщі: які наслідки для України?

Як Європа може захиститися від повітряних ударів

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пам'ятник жертвам Голодомору у Києві

У Бундестазі домовилися визнати Голодомор геноцидом

Політика3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Велику лаврську дзвіницю досі прикрашають золоті двоголови орли

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Релігія23 год. тому
external

Чому вчителі на Харківщині ставали колаборантами

Чому вчителі на Харківщині ставали колаборантами

Освіта21 год. тому08:23 хв.
external

Найвідоміший мешканець звільненого Херсона

Найвідоміший мешканець звільненого Херсона

Суспільство24 листопада 2022 р.01:17 хв.
27 жовтня 1961 року. Танки біля КПП "Чарлі"

"Музей "холодної війни" відкрився у її колишній столиці

"Музей "холодної війни" відкрився у її колишній столиці

Історія24 листопада 2022 р.
Кельнський бар Lotta бойкотує ЧС з футболу в Катарі

Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Суспільство24 листопада 2022 р.
Куп'янськ, що на Харківщині, після деокупації

Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Суспільство24 листопада 2022 р.
На головну сторінку