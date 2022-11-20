У Польщі поки не певні, звідки летіла ракета - Моравецький

Хоча у слідчих є відеозаписи з камер прикордонників, вони достеменно не показують звідки запускали ракету. Тому необхідно продовжувати розслідування, наголосив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Польща наразі не змогла достеменно з'ясувати, звідки була випущена ракета, що впала у селі Пшеводув поблизу кордону з Україною 15 листопада. Про це у неділю, 20 листопада, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, повідомляє "Польська агенція преси" (PAP).

За його словами, слідства вже отримало записи з камер прикордонників, "але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета". "Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", - додав він.

Прем'єр додав, що до слідства залучені міжнародні експерти, в тому числі з України, і запевнив: Польща хоче зберегти повну прозорість розслідування. "Особливо ми хочемо, щоби наші українські друзі та партнери були впевнені в тому, що результат розслідування буде доведеним. Тому ми запросили їх до розслідування", - сказав він.

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Зеленський вважає ракету російською

Після падіння ракети, жертвами якого стали дві людини, президент Польщі Анджей Дуда, а також інші світові лідери, зокрема і президент США Джо Байден, висловили припущення, що ракета , ймовірно, була випущена українською системою протиповітряної оборони (ППО). Водночас всі партнери України наголошували: в будь-якому разі провина за цей інцидент лежить на Росії.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський попросив партнерів утриматися від поширення попередніх висновків та зауважив, що має бути проведене розслідування і надані докази того, що мова йде про ракету української ППО. Він наголосив, що після доповідей командування Збройних сил України та Повітряних сил ЗСУ не сумнівається: вибух спричинила не українська ракета.

Зокрема, президент розповів, що Київ має інформацію про 25 ударів РФ по західній Україні 15 листопада, і лише один з них збігається у часі з інцидентом у Польщі. Проте, за його словами, було зафіксовано, що саме та ракета розірвалася у небі над Україною. Водночас Зеленський не виключив, що після роботи ППО якийсь уламок долетів до території Польщі.

"Але головне - діаметр - 20 метрів, глибина - п'ять метрів. Може бути уламок або ні? Я не хочу ставити крапку. У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета. Я так вважаю згідно з довірою до доповіді військових", - наголосив тоді президент.

За даними генерального штабу ЗСУ, 15 листопада Росія випустила по Україні понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів.