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Енергетична криза
Міністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд ОстінФото: Yves Herman/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

Міноборони США: Росія відповідає за падіння ракети у Польщі

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн", запевнив, що країни-партнери будуть і далі надавати Києву "об'єднану підтримку" у боротьбі проти РФ.

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На тлі масованих атак РФ на Україну міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України готові і надалі підтримувати Київ.

"У той час, як Росія продовжує цілити по українських цивільних, а також по енергетичній інфраструктурі, нації доброї волі надалі стоять на боці України. І жорстокість Росії лише посилює їхню рішучість", - заявив глава Пентагону у середу, 16 листопада, у вступній промові під час відкриття сьомого засідання у форматі "Рамштайн".

Окрім того, Остін відзначив і ефективність наданих Україні протиповітряних систем NASAMS, які "забезпечили 100-відсотковий успіх у перехопленні російських ракет", зокрема під час обстрілів 15 листопада. За даними генерального штабу ЗСУ, в цей день Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів під час масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

Водночас Ллойд Остін згадав і вчорашній вибух в прикордонному з Україною селі Польщі, спричинений влучанням ракети. За словами очільника міноборони США, Росія несе повну відповідальність за це. Він зазначив, що Вашингтон продовжить тісно співпрацювати з Польщею та іншими країнами для збору додаткової інформації. 

"Що ми знаємо, так це контекст, в якому це розгортається. Росія зазнає поразки за поразкою на полі бою, і Росія ставить під приціл українських цивільних та українську інфраструктуру", - додав він.     

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В НАТО теж покладають відповідальність на Росію

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) ще не завершила розслідування обставин падіння ракети на сході Польщі. Проте попередні результати свідчать: інцидент, внаслідок якого загинуло дві людини, "ймовірно, був спричинений ракетою української ППО, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет". 

"Ми не маємо ознак того, що це був результат навмисного нападу. І у нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі у середу, 16 листопада. При цьому він наголосив, що вибухи ракет на території Польщі - "не вина України". "Росія несе за це повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

Після інциденту з вибухом ракети на польській території НАТО продовжить фокусувати свої зусилля на наданні засобів ППО для України, підкреслив генсек альянсу.

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